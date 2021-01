L’Xbox Controller Wireless va ancora a pile per un accordo tra Microsoft e Duracell

Sin da quando il controller dell’Xbox 360 va a pile, diversi giocatori hanno dovuto trovare stratagemmi alternativi per riuscire a far andare i propri pad targati Xbox senza dover consumare alcuna batteria. Anche quello Xbox One e quello Xbox Series X ed S hanno continuato ad avere questo supporto a batterie, non come quello legato ai Dualshock e DualSense che, come sappiamo tutti, quest’ultimi vengono caricati tramite l’apposito cavo USB disponibile già all’interno della confezione delle console Sony Interactive Entertainment

Ancora oggi i giocatori si stanno chiedendo perché Microsoft è così ossessionata dall’inserimento delle pile nei suoi controller. Ebbene, secondo quanto svelato dalla casa di Redmond, l’azienda avrebbe stretto un accordo con Duracell, ed è questo il motivo principale per cui tutt’ora i controller Xbox hanno il supporto a pile anziché con il cavo USB come succede con le piattaforme PlayStation. Ecco le dichiarazioni del Marketing Manager di Duracell:

C’è sempre stata questa partnership con Duracell e Xbox. E’ un accordo costante che Duracell e Microsoft hanno in atto. L’accordo è che l’OEM fornisca il prodotto batteria per le console Xbox e anche la batteria dei controller. Quindi l’affare andrà avanti per un po’, va avanti da un po’ e penso che debba andare avanti per un po’ di più.



Insomma, sembrerebbe che a causa dell’accordo di partnership stretto dalle due aziende non vedremo troppo presto l’assenza del supporto alle batterie AA dai controller Xbox.