Red Dead Online: ecco i nuovi bonus e offerte dell’anno

L’inizio del nuovo anno è un momento di nuovi inizi e buoni propositi. Per festeggiare al meglio, questa settimana tutti i giocatori di Red Dead Online riceveranno una ricompensa per un reset gratis dell’Onore per ricominciare col piede giusto; in più, -50% sulle modifiche all’aspetto del personaggio. I barbieri offrono tagli gratuiti fino all’11 gennaio e i saloon offrono bevande gratis per tutta la settimana. In alto i calici!

La determinazione diventa una ricompensa per chi si cimenta nei Ruoli del Naturalista e del Collezionista. Questa settimana, le vendite di campioni del Naturalista a Harriet Davenport frutteranno il 50% di RDO$ in più; Madame Nazar, invece, pagherà il 30% in più per i set completi dei Collezionisti. Aiuta la vendicativa vedova Jessica LeClerk e il suo fedele assistente Horley a farsi giustizia nella frontiera e ottieni PE tripli in tutte le missioni de La terra delle opportunità. In più, tutte le missioni Free Roam fruttano PE tripli fino all’11 gennaio.

Se dovessi avere bisogno di armi, provviste o scorte, questa settimana hai a disposizione molti sconti e molte offerte, tra cui: