Lenovo presenta due nuovi monitor

Durante il CES, Lenovo ha presentato due nuovi monitor: L24i-30 e L27e-30,

Progettati per essere funzionali, i sostegni di entrambi i monitor sono caratterizzati dalla possibilità di gestione nascosta dei cavi e un supporto integrato per lo smartphone, in modo da ottimizzare gli spazi di lavoro. Ogni monitor è realizzato per essere ultrasottile, con una cornice superiore di 7,1 mm e quasi senza bordi sugli altri lati.

Il Lenovo L24i-30 presenta uno schermo da 23,8 pollici IPS Full HD (1920 x 1080) e il Lenovo L27e-30 da 27 pollici. Entrambi i monitor presentano la tecnologia antiriflesso ed Eye Comfort certificata da TUV Rheinland per ridurre al minimo la luce blu e i suoi effetti. Entrambi i monitor supportano la tecnologia AMD FreeSync per sessioni di gioco fluide e senza stutter. Inoltre, questi display sono in grado di raggiungere frequenze di aggiornamento fino a 75 Hz tramite la porta HDMI.

Inoltre, Lenovo offre la comodità di personalizzare l’aspetto, il volume e le caratteristiche del monitor utilizzando le impostazioni OSD (On-Screen Display) tramite la piattaforma software Lenovo Artery.

Di seguito la disponibilità e i prezzi di entrambi i prodotti: