Da God of War 2 ad Halo Infinte, passando per Elden Ring: i titoli più attesi del 2021

Il 2020 è stato un anno tumultuoso sotto molti punti di vista, ma da quello videoludico tutto sommato è andata meglio di quanto potessimo sperare: ci siamo potuti rilassare sulle amene isolette di Animal Crossing: New Horizons, immergerci nelle cupe atmosfere post apocalittiche di The Last of Us Parte II, compiere per l’ennesima volta il tragitto dagli Inferi ai Campi Elisi in Hades (il nostro personale Game of the Year) oppure scatenarci in una delle tante incarnazioni di Call of Duty. Inoltre, due dei principali competitor del settore hanno lanciato sul mercato le loro macchine di ultima generazione, spostando di conseguenza limiti e confini tecnologici. E’ vero, una parte dei titoli più attesi nell’arco dei dodici mesi appena trascorsi sono stati posticipati per cause di forza maggiore, ma ciò significa semplicemente che quelli davanti a noi saranno giorni carichi di rilasci e novità videoludiche di tutto rispetto, dunque con questo nostro articolo vogliamo puntare i riflettori su quelle che, ad oggi, rappresentano le produzioni che raggiungeranno le nostre case nel 2021, suddividendole per piattaforma: mettetevi comodi e allacciate le cinture, perché stiamo per iniziare un viaggio davvero emozionante. Oltre agli attesissimi God of War Ragnarok, Halo Infinite, Elden Ring e The Medium, sono tanti i giochi che più attendiamo nel cotso dell’anno appena iniziato.

God of War Ragnarok, ma non solo: i più attesi su PlayStation

Deathloop



Arkane Studios, meglio conosciuti per la serie Dishonored, sta sviluppando questo gioco d’azione incentrato su un assassino di nome Colt rimasto bloccato in un loop temporale, la cui missione prevede di eliminare otto bersagli prima che il ciclo venga ripristinato. Nel frattempo, un altro agente di nome Julianna gli dà forsennatamente la caccia. Deathloop include anche una componente multiplayer che consente ai giocatori di assumere il ruolo di Julianna per intralciare i progressi di Colt. Il gioco, pubblicato da Bethesda Softworks, uscirà per PC e PlayStation 5, su quest’ultima come esclusiva temporale.

God of War Ragnarok



Sony finora ha rivelato molto poco riguardo al sequel dell’acclamato reboot di God of War, come pure se il sottotitolo definitivo sarà effettivamente Ragnarok, ma se non altro siamo certi che il gioco approderà su PlayStation 5 entro quest’anno e che Kratos, insieme a suo figlio Atreus, sarà di nuovo impegnato a massacrare un gran numero di pezzi grossi della mitologia norrena, dato che il Crepuscolo degli Dei preannuncia la dipartita di personaggi quali Odino, Thor e… a-ehm… Loki, la cui vera identità non dovrebbe essere un segreto per quanti hanno giocato l’originale del 2018. Se non altro, ci aspettiamo di poter brandire un Mjolnir nuovo di zecca in battaglia dopo che lo scontro con il dio del fulmine si sarà concluso.

Gran Turismo 7



Il simulatore automobilistico per antonomasia firmato Polyphony Digital torna in pista quest’anno con un sequel provvisto di numero: Gran Turismo 7 promette di essere il Gran Turismo più bello di sempre grazie al supporto alla risoluzione 4K, all’HDR e al framerate inchiodato su 60 fps, oltre al pieno sfruttamento delle caratteristiche del controller DualSense di PlayStation 5, con il feedback aptico ed il trigger adattivo che dovrebbero rendere il celeberrimo “real driving simulator” più realistico che mai. Aspettatevi centinaia di auto, tempi di caricamento velocissimi e rifiniture maturate da oltre due decenni di esperienza in questo erede di Gran Turismo Sport.

Horizon Forbidden West



Guerrilla Games ha dichiarato che nel 2021 vedrà la luce il sequel di Horizon Zero Dawn, l’open world post-apocalittico del 2017 nel quale una donna guerriera si mette alla ricerca della madre scomparsa da tempo e finisce per svelare il motivo per cui il suo mondo è devastato da misteriose creature robotiche zoomorfe. Nell’edizione originale, Ashly Burch e Lance Reddick sono già stati riconfermati nei rispettivi ruoli dell’eroina Aloy e di Sylens, il suo riluttante e misterioso compagno che l’ha aiutata a scoprire i segreti delle macchine e degli Antichi, dunque speriamo che anche la versione italiana riesca a mantenere le voci di Martina Felli e Renzo Ferrini. Horizon Forbidden West sarà disponibile su PlayStation 4 e 5 verso la fine del 2021.

Jett: The Far Shore



Jett: The Far Shore è incentrato su Mei, un’esploratrice inviata a perlustrare un mitico pianeta oceanico pieno di foreste, coste, scogliere e pericoli ignoti. Il titolo sembra un incrocio tra un action adventure con l’enfasi posta sull’esplorazione e un survival, il tutto ambientato in un mondo dall’aspetto desolato ma meraviglioso. Jett era originariamente previsto per essere rilasciato nel 2020, ma è stato posticipato al 2021, e vedrà la luce su PlayStation 4, PlayStation 5 e PC.

Kena: Bridge of Spirits



Kena segue le vicende di una giovane ragazza di nome Kena la cui mansione è quella di guidare i morti dal mondo fisico al quello degli spiriti. Per fare ciò, deve difendersi da vari avversari e contare sull’aiuto di alcune piccole creature che la assisteranno in combattimenti strategici non dissimili da quelli di Pikmin. I giocatori potranno esplorare il fantastico mondo di Kena: Bridge of Spirits nel 2021 su PlayStation 4, PlayStation 5 e PC.

Ratchet & Clank: Rift Apart



Rift Apart è il primo titolo di Ratchet & Clank a venire rilasciato dopo oltre quattro anni, e rappresenta l’occasione giusta per l’intrepido Lombax ed il suo compagno robot creati da Insomniac Games per tornare sotto le luci della ribalta. Come in tutti i predecessori, possiamo aspettarci una pletora di livelli a piattaforme in terza persona e un enorme arsenale di armi e gadget di ogni tipo da sperimentare. Ratchet & Clank: Rift Apart uscirà nel 2021 su PlayStation 5.

Returnal



L’esclusiva PlayStation 5 targata Housemarque, gli autori di Resogun, è uno sparatutto in terza persona con una premessa da soulslike fantascientifico: Selene, il personaggio controllato dal giocatore, è un esploratore intergalattico bloccato in un loop temporale su un pianeta alieno. Ogni volta che muore, viene resuscitata e quindi costretta a ripetere i tentativi di sfuggire alle bizzarre circostanze che l’hanno coinvolta mentre affronta un gran numero di creature extraterrestri ostili. Returnal uscirà il prossimo 19 marzo.

Solar Ash



Dai creatori di Hyper Light Drifter arriva un altro platform super stilizzato e coloratissimo con un personaggio che scivola senza sforzo su colline color magenta, valli turchesi e deserti di un intenso rosso scuro. I trailer presentano musica da cardiopalma e ambientazioni vertiginose, che si spera siano tanto soddisfacenti da attraversare quanto da guardare. Solar Ash – un tempo noto come Solar Ash Kingdom – non ha una data di rilascio definitiva ma sbarcherà entro il 2021 su PC e PlayStation 4 e 5.

Stray



Una storia cyberpunk diversa dal solito, nella quale interpreteremo un gatto randagio smarrito che vaga per le strade di una città illuminata da migliaia di neon, scoprendo i misteri di un mondo abitato da droidi e creature mortali durante il suo viaggio verso casa. I giocatori saranno “furtivi, agili, sciocchi e talvolta il più fastidiosi possibile”, affermano i responsabili di Annapurna Interactive, mentre avranno a che fare con gli abitanti inumani della cyber-città. Stray sgattaiolerà su PlayStation 5 e PC entro la fine dell’anno.

Xbox promette scintille con The Medium e il nuovo Halo!

The Gunk



The Gunk racconta la storia di due trasportatori spaziali che trovano un bellissimo corpo celeste apparentemente abbandonato, pieno di piante e risorse preziose. Tuttavia, scoprono anche che il misterioso Gunk sta infettando il pianeta e saranno costretti a sventarne la minaccia se vogliono uscirne vivi. Il titolo, ad opera dello studio che ha firmato la saga di SteamWorld, arriverà su Xbox Series X, Xbox One e PC nel 2021.

Halo: Infinite



Il successivo capitolo di Halo sviluppato da 343 Industries era stato messo in cantiere come titolo di lancio per Xbox Series X nel 2020, salvo poi venire posticipato all’autunno del 2021. Quando lo studio ha presentato il gameplay di Halo Infinite la scorsa estate, le reazioni dei fan sono state contrastanti, con i raffronti più impietosi che hanno paragonato il comparto grafico a quello di Halo: Combat Evolved, il primo gioco della serie per l’Xbox originale. Se volete mitigare l’attesa per Halo: Infinite, sappiate che Halo: Combat Evolved è attualmente su Game Pass come parte della Halo: The Master Chief Collection.

The Medium



Bloober Team, il team polacco responsabile di Observer e Blair Witch, sta lavorando ad un altro horror psicologico intitolato The Medium, il cui rilascio è previsto per il 28 gennaio. La storia ci cala nei panni di Marianne, la titolare medium che può entrare nel regno degli spiriti e svelarne i misteri. Lo studio di Cracovia ha ideato inizialmente il titolo nel 2013 ed è riuscito a coinvolgere compositori del calibro di Arkadiusz Reikowski e Akira Yamaoka, noti per le colonne sonore che hanno accompagnato produzioni come Layers of Fear, Vampire: The Masquerade – Coteries of New York, i già citati Blair Witch e Observer e, naturalmente, l’intera saga di Silent Hill. The Medium vedrà la luce su Xbox Series X/S e PC: se non l’avete già fatto, andate pure a leggervi la nostra succosa anteprima.

Sable



Shedworks ha mostrato per la prima volta il suo Sable al PC Gaming Show dell’E3 2018, colpendo tutti i presenti per il singolare taglio estetico da graphic novel, che fa ampio uso di una morbida tavolozza di colori e di contorni molto netti. I giocatori assumono il ruolo di un giovane esploratore di nome Sable, atterrato su un pianeta straniero composto perlopiù da desolate distese di sabbia, con appena una manciata di strutture che punteggiano il paesaggio. Inizialmente previsto per il rilascio nel 2019, è stato rimandato numerose volte, ma dovrebbe finalmente uscire nel 2021 per PC e Xbox Series X/S. Forse.

Scorn



Assieme a The Medium di Bloober Team, il titolo di Ebb Software è uno dei pochi a non supportare la precedente generazione di console Microsoft, pertanto non beneficerà di una versione per Xbox One. Scorn è un’avventura horror in prima persona con un articolato comparto audiovisivo ispirato alle opere di artisti quali H.R. Giger e Zdzisław Beksiński: stando a quanto dichiarato dagli stessi sviluppatori, “ottenere una resa visiva di un certo livello e un framerate costante a 60 fps è stato imperativo”, e solo Xbox Series X/S ha permesso loro di raggiungere tale obiettivo. Scorn sarà disponibile anche su PC entro la fine del 2021, sebbene non sia ancora stata annunciata una data precisa.

Twelve Minutes



Un uomo apre la porta di casa e si trova faccia a faccia con un poliziotto. Quest’ultimo aggredisce e uccide l’uomo e accusa la moglie di omicidio. Riavvolgi il tempo fino al momento prima che l’uomo apra la porta e ripeti lo scenario più volte fino ad indovinare la giusta sequenza di azioni, in puro stile Ricomincio da Capo ma senza marmotta. Twelve Minutes, avventura dall’originale inquadratura a volo d’uccello realizzata dallo sviluppatore indipendente Luis Antonio, arriverà su PC e Xbox One nel 2021 grazie ad Annapurna Interactive, publisher californiano che ha sempre avuto buon occhio nel supporto dei titoli indie più validi, tra cui What Remains of Edith Finch, Gorogoa e Outer Wilds.

Stalker 2



Stalker 2 è ambientato nell’hinterland di un mondo alternativo creatosi dopo il disastro di Chernobyl, brulicante di creature mutate e radiazioni. Lontana dalle atmosfere bizzarre e stravaganti di Fallout, la serie Stalker si concentra maggiormente su un gameplay più simulativo orientato alla sopravvivenza, consentendo al giocatore di racimolare risorse e decifrare i misteri di questa terra post-nucleare, tematiche per cui i giocatori potrebbero essere più preparati oggi di quanto non fossero nel 2007, anno di uscita del primo episodio. Stalker 2 verrà rilasciato su Xbox Series X/S e PC nel 2021.

Nintendo Switch: Breath of the Wild 2 sarà il fiore all’occhiello?

Bravely Default II



Bravely Default II è in realtà il terzo titolo dell’omonima serie di JRPG, dopo il primo Bravely Default e il successivo Bravely Second. Non è necessario avere familiarità con gli altri due giochi per immergersi nel continente di Excillant, poiché al suo interno si muoveranno un nuovo cast di personaggi ed un intreccio narrativo non correlato direttamente ai predecessori. La produzione Claytechworks uscirà il 26 febbraio per Nintendo Switch, in contemporanea mondiale.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2



Il secondo capitolo di Breath of the Wild sarà un seguito diretto del predecessore – un caso più unico che raro per Legend of Zelda – e dovrebbe basarsi sulle medesime dinamiche open world e sull’ambientazione costellata da eventi e segreti di ogni tipo, tutti elementi che hanno reso l’originale uno dei titoli più importanti, avvincenti, influenti e innovativi dell’ultimo decennio videoludico. Hyrule Warriors: L’Era della Calamità ha anche dimostrato che Nintendo conserva ancora un nutrito quantitativo di retroscena che aspettano soltanto di essere svelati nell’universo di Breath of the Wild, il che potrebbe tradursi in una moltitudine di storie e personaggi meticolosamente intersecati. Breath of the Wild 2 arriverà in esclusiva su Nintendo Switch e, anche se la finestra temporale del 2021 è tutt’altro che confermata, non possiamo far altro che sperarlo.

Monster Hunter Rise



Rise promette di riportare il franchise alle sue origini portatili questa primavera, ma senza alcune delle meccaniche contorte che rendevano gli episodi del franchise antecedenti a Monster Hunter: World ben poco accessibili per i neofiti. Il team capitanato da Yasunori Ichinose ha imparato molto dal grande successo ottenuto da World e Rise promette di aderire ai medesimi canoni raffinando ulteriormente il gameplay. Tutti i suoi rigogliosi livelli possono essere esplorati anche da grandi altezze, e il titolo segna anche il debutto di un nuovo compagno canino – il Canyne per l’appunto – che può anche essere cavalcato. Il titolo uscirà il 26 marzo solo su Nintendo Switch.

Hollow Knight: Silksong



L’originale Hollow Knight è stato uno dei migliori action adventure bidimensionali moderni e il suo sequel, Hollow Knight: Silksong, sembra essere altrettanto impressionante. Protagonista di Silksong è Hornet, apparsa come personaggio secondario nel primo Hollow Knight, che esplorerà un ambiente e un mondo completamente nuovi, popolato da un gran numero di insetti antropomorfi e con ulteriori migliorie alle meccaniche da metroidvania che sancirono il successo del primo gioco. Silksong dovrebbe uscire su PC e Nintendo Switch entro l’anno, o almeno così ci auguriamo.

New Pokémon Snap



Dopo oltre due decenni dall’originale per Nintendo 64, un nuovo Pokémon Snap è in dirittura d’arrivo. Il primo gioco ci vedeva protagonisti di un safari su un’isola dove i Pokémon potevano essere ammirati allo stato brado, armati di una particolare macchina fotografica per immortalare Pikachu e gli altri mostriciattoli tascabili nel loro habitat naturale in una sorta di sparatutto su binari. Il sequel invia i giocatori su nuove isole, dove potranno riempire il loro “Fotodex” con le immagini di una estesa varietà di Pokémon. New Pokémon Snap è in fase di sviluppo da parte di Bandai Namco per Switch.

Shin Megami Tensei V



Il nuovo episodio nella serie di giochi di ruolo Shin Megami Tensei prodotta da Atlus approderà su Switch nel 2021. In Shin Megami Tensei V, “l’ordine stesso è crollato e il caos regna su ogni cosa”, ed i giocatori verranno chiamati ancora una volta a fondere ed addestrare creature demoniache in una storia soprannaturale ambientata in una Tokyo contemporanea. L’uscita del gioco su Switch sarà preceduta da una rimasterizzazione HD di Shin Megami Tensei III: Nocturne.

I più attesi su PC

Humankind



Sviluppato da Amplitude, il team dietro Endless Space 2, Endless Legend e Dungeon of the Endless, lo strategico a turni Humankind pone il giocatore al comando di una civiltà in crescita. Mentre i giocatori fondano insediamenti, assembrano unità, esplorano e combattono, vengono infusi dai benefici delle aure culturali di vari imperi storici realmente esistiti. Humankind verrà pubblicato da Sega per PC il prossimo aprile.

Core Decay



Core Decay, che sarà co-realizzato e pubblicato da 3D Realms insieme al suo creatore Ivar Hill, permetterà di esplorare la natura della coscienza umana in una Terra cyberpunk sull’orlo della distruzione totale. Ci saranno 11 zone separate da esplorare, con “livelli aperti dalle soluzioni illimitate”, inclusi hacking, furtività e pura potenza di fuoco. Il sistema di personalizzazione del nostro avatar fornisce più di 100 impianti cibernetici da sperimentare, garantendo poteri quali la visione termica e la possibilità di scalare magneticamente pareti e soffitti. Il titolo, che attinge a piene mani dalle avventure in prima persona come Deus Ex, uscirà entro la fine del 2021.

Icarus



Annunciato nel corso del PC Gaming Show 2020, Icarus è un gioco di sopravvivenza cooperativo firmato Dean Hall, uno dei designer di DayZ, e sviluppato dal team Rocketwerkz, che conoscerete per Stationeers e Out Of Ammo. In Icarus, i giocatori discendono su un mondo alieno ostile da una stazione spaziale orbitante per raccogliere risorse, costruire strumenti e strutture, combattere la fauna aliena e cercare di tornare vivi alla loro base. Il titolo sarà free to play e la data di rilascio non dovrebbe essere troppo lontana, dato che è già da diversi mesi in fase di playtesting per stessa ammissione dell’autore.

God of War Ragnarok e le altre esclusive? No, anche i multipiattaforma sono tra i più attesi del 2021

Back 4 Blood



Turtle Rock Studios, sviluppatori dell’originale Left 4 Dead, sta realizzando il Left 4 Dead 3 che Valve non farà mai: Back 4 Blood aderisce con rigore alla formula quattro giocatori contro orde di mostri consolidata dai suddetti sparatutto cooperativi, ma mira ad aumentare la rigiocabilità a lungo termine fornendo una progressione continua e abilità sbloccabili che permetteranno ai giocatori di personalizzare i loro sopravvissuti. Se Turtle Rock riuscirà a bilanciare anche il lato competitivo di Back 4 Blood, uno degli aspetti di maggior successo dei due Left 4 Dead, potrebbe trovarsi fra le mani il gioco multiplayer dell’estate. Back 4 Blood è previsto per PC e per tutte le console PlayStation e Xbox in circolazione.

Balan Wonderworld



Balan Wonderworld è un platform 3D che si svolge in 12 racconti diversi e pone l’accento sul mondo dello spettacolo, con circa 80 costumi che i giocatori possono indossare in battaglia. È il titolo d’esordio del nuovo studio Balan Company di Square Enix, sviluppato in collaborazione con la Arzest Corporation. Il game director Yuji Naka e l’art director Naoto Ohshima hanno già lavorato insieme su Sonic the Hedgehog e Nights into Dreams. Balan Wonderworld uscirà su PC e su tutte le principali console, sia last-gen che attuali, il prossimo 26 marzo.

Diablo IV

Blizzard non ha ancora fissato una data di uscita definitiva per Diablo IV, ma il loro prossimo action RPG hack and slash si era presentato già in forma smagliante durante la BlizzCon del 2019, dunque le nostre speranze per il 2021 sono riposte, se non proprio in un rilascio ufficiale, quantomeno in una beta avanzata. Diablo IV è il tentativo di Blizzard di tornare alle atmosfere cupe e angoscianti di Diablo II, gettando uno sguardo molto più ampio al mondo di Sanctuarium, e la sua uscita è prevista in contemporanea su PC e console. Insieme al quarto episodio di Diablo, dovrebbe arrivare anche il controverso spin-off per dispositivi mobili intitolato Diablo Immortal.

Dungeons & Dragons: Dark Alliance



Tutti i possessori di console agli albori del 2000 ricordano con affetto i giochi della serie Baldur’s Gate: Dark Alliance, una duologia di action RPG in stile Diablo ambientata nell’universo di Dungeons & Dragons. A quasi vent’anni dal secondo episodio, è stato annunciato un sequel di Wizards of the Coast e Tuque Games, che attinge al cast di personaggi della serie di romanzi La Leggenda di Drizzt di R.A. Salvatore e dovrebbe offrire la medesima azione cooperativa dei titoli precedenti. Dungeons & Dragons: Dark Alliance è in arrivo su PC e console e permette di giocare in coop sia online che in locale.

Dying Light 2



Dying Light 2 di Techland perfeziona il gameplay di azione mista a parkour in prima persona dell’originale concentrandosi su dinamismo e abilità. Interpretiamo ancora una volta un temerario protagonista che deve saltare di tetto in tetto cercando di evitare il più possibile incontri troppo ravvicinati con gli zombi, sfruttando anche una vasta gamma di attrezzature come ganci e ali da parapendio. Gli edifici della città in cui ci muoveremo sono strutturati in maniera tale che i piani più alti presentano meno avversari di quelli inferiori, ma sono più pericolosi da attraversare. Dying Light 2 uscirà nella prima metà del 2021 per PC, PlayStation e Xbox.

Elden Ring



Per i fan di FromSoftware, il 2020 è stato particolarmente duro: dopo l’annuncio del 2019 di Elden Ring, il gioco di ruolo dark fantasy sviluppato con l’autore di Game of Thrones George R.R. Martin, non c’è stata più alcuna comunicazione in merito da parte della software house giapponese. Hidetaka Miyazaki, il game designer del titolo, ha definito Elden Ring come “il titolo più vasto mai realizzato finora” da parte dello studio, il che potrebbe spiegare il lungo periodo di gestazione e i dolorosi silenzi. Elden Ring è stato annunciato per PlayStation 4, PC e Xbox One, ma probabilmente arriverà anche su console di nuova generazione, e ci auguriamo che il 2021 possa portarci qualche aggiornamento.

Far Cry 6



Far Cry 6 vede la straordinaria partecipazione di Giancarlo Esposito nel ruolo di un dittatore che ha il controllo completo di una fittizia isola caraibica. Il giocatore prende invece il controllo di Dani Rojas, un guerrigliero che combatte per liberare la sua patria dal regime totalitario. Come la maggior parte dei Far Cry, il conflitto ci immergerà in un open world pieno di nemici, che Ubisoft descrive come “un paradiso tropicale cristallizzato nel tempo”, da affrontare con un assortimento di armi e tattiche differenti. Far Cry 6 sbarcherà quest’anno su console e PC.

Ghostwire: Tokyo



GhostWire: Tokyo si svolge in una versione alternativa della sua città titolare, nella quale quasi tutti gli esseri viventi sono scomparsi, ed i giocatori dovranno sfruttare una combinazione di magia e arti marziali per combattere i fantasmi che ora brancolano per le strade della capitale nipponica. Il nuovo gioco degli sviluppatori di The Evil Within sembra bizzarro e intrigante, anche se a livello non si sono ancora sbottonati. Basandoci solo sui trailer assurdi pubblicati fino ad oggi, GhostWire: Tokyo sembra proprio un titolo da tenere d’occhio quando verrà rilasciato nel 2021 su PlayStation 5 e PC.

Gotham Knights



Nel mondo di Gotham Knights, Batman è morto e spetta al resto della Bat-famiglia – Batgirl, Robin, Cappuccio Rosso e Nightwing – vegliare sulle strade di Gotham. Il gioco non è ambientato nel mondo della serie Arkham di Rocksteady Games, anche se è stato sviluppato da WB Games Montréal, lo studio dietro Arkham Origins. L’action adventure uscirà per PC, PlayStation 4 e 5, Xbox One e Xbox Series X e sarà single-player, con l’opzione per due giocatori in coop.

Hitman 3



Come i precedenti giochi della serie, Hitman 3 metterà i giocatori nei molteplici panni dell’Agente 47, un assassino internazionale che può assumere qualsiasi identità e utilizzare praticamente ogni tipo di strumento per eliminare i suoi bersagli. Il delitto a mano libera è sempre stato uno dei punti di forza della serie Hitman e, con la potenza delle nuove console, i giocatori dovrebbero avere ancora più libertà di risolvere in modo creativo i puzzle omicidi di Hitman 3. Il titolo uscirà il 20 gennaio 2021 su PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One, Stadia e Nintendo Switch.

Hogwarts Legacy



Per molti anni, i fan di Harry Potter hanno desiderato un gioco di avventura open world ambientato nel mondo magico creato da J.K. Rowling. Warner Bros. punta finalmente a realizzare questo sogno proprio nel 2021, con la collaborazione di Avalanche Software, ed a rilasciare un gioco di ruolo nel quale l’avatar del giocatore avrà l’opportunità di frequentare la Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts nel 1800. Nonostante alcune controversie recenti abbiano fatto perdere alla Rowling svariati consensi, riducendo di conseguenza il potenziale bacino di utenti della produzione, Hogwarts Legacy resta comunque uno dei titoli più attesi per PlayStation, Xbox e PC.

It Takes Two



Il game director Josef Fares ha un debole per i giochi cooperativi a due: prima ha diretto Brothers: A Tale of Two Sons per Starbreeze Studios e poi ha fondato Hazelight mettendosi in proprio, sfornando A Way Out. L’ultima esperienza per due giocatori nata dalla sua fervida immaginazione è It Takes Two, uno stravagante platform basato su una coppia sposata la cui relazione ha perso il lustro di un tempo. Gli ignari partner vengono quindi trasformati in bambole da un incantesimo, e sono perciò costretti a lavorare insieme per trovare il modo di tornare di nuovo umani. Il gioco uscirà il 26 marzo per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X.

Little Nightmares 2



Il primo platform horror di Tarsier Studios era impegnativo ma molto breve; la vera forza del gioco risiedeva nel suo design visivo grottesco e nei temi inquietanti. Little Nightmares 2, che uscirà l’11 febbraio, continuerà la storia e manterrà le vibrazioni inquietanti; l’eroina del gioco precedente, Six, ora serve come aiuto per il nuovo protagonista Mono, che ha davanti a sé una serie completamente diversa di circostanze da incubo. Il gioco uscirà per PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X.

The Lord of the Rings: Gollum



Ben diverso dagli ultimi giochi de Il Signore degli Anelli come L’Ombra di Mordor e L’Ombra della Guerra, Gollum è un gioco imperniato sulla furtività che racconta la storia di uno dei più ardenti ammiratori e delle più tragiche vittime dell’Unico Anello. Il gioco seguirà momenti riconoscibili e importanti della saga letteraria e cinematografica, ma dal punto di vista dello sventurato Sméagol, e verrà pubblicato nel 2021 per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, PC e Nintendo Switch.

Metal: Hellsinger



Il titolo dell’imminente sparatutto in prima persona di The Outsiders evoca le atmosfere di un concerto metal da brivido, e il riferimento è intenzionale perché questo FPS ha anche elementi da rhythm game: i demoni che incontreremo nei labirintici livelli infernali andranno infatti uccisi a tempo, un po come se giocassimo a Doom suonando contemporaneamente “Through the Fire and the Flames” in Guitar Hero. David Goldfarb, sceneggiatore e direttore creativo, ha lavorato ad altri sparatutto in prima persona come Battlefield: Bad Company 2, Battlefield 3 e Payday 2, e la sua esplicita intenzione è quella di “realizzare lo sparatutto più metal di sempre”. Il risultato dei suoi sforzi creativi verrà rilasciato nel 2021 per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X.

Neo: The World Ends With You



Square Enix sta finalmente realizzando l’agognato seguito di The World Ends With You, originale e stilosissimo gioco di ruolo che debuttò su Nintendo DS nel 2007 e nel corso degli anni è stato ripubblicato e remixato in vari modi. Neo sembra essere a tutti gli effetti un prequel, dal momento che la maggior parte dei protagonisti sono inediti, mentre alcuni volti noti come Sho Minamimoto ora prendono parte al Gioco dei Reaper. Neo: The World Ends With You arriverà su PS4 e Switch in estate.

NieR Replicant ver.1.22474487139…



Se avete provato l’acclamatissimo Nier: Automata nel 2017 ma vi siete fatti scappare il Nier originale, questo gioco dal titolo confuso fa per voi: trattasi di una versione aggiornata e rimasterizzata di Nier Replicant, rilasciata solo in Giappone nel 2010. Nier Replicant aveva una storia alternativa a Nier Gestalt, ma Gestalt è stato quello prescelto per la distribuzione globale (con il titolo abbreviato in Nier) perché, all’epoca, si riteneva fosse il prodotto più appetibile per un pubblico occidentale: in Replicant, infatti, il protagonista era un adolescente con una sorella di nome Yonah, mentre in Gestalt era un uomo adulto con una figlia di nome Yonah. Il remaster di Replicant uscirà il 23 aprile per PC, PS4 e Xbox One.

The Outlast Trials



La serie Outlast diventerà multiplayer nel 2021: il prossimo capitolo del terrificante franchise, intitolato The Outlast Trials, ci consentirà infatti di esplorare l’universo survival horror creato da Red Barrels Inc. da soli oppure in un gruppo cooperativo di massimo quattro amici, prendendo parte ad un misterioso esperimento ambientato all’epoca della Guerra Fredda.

Overwatch 2



Nel 2021, Overwatch compie il quinto anno di attività, e sembra proprio che per celebrarlo Blizzard rilascerà il suo sequel stand-alone, anche per rinnovare l’interesse nei confronti della competitiva Overwatch League: entrambi i titoli condivideranno il medesimo ecosistema online, pertanto i possessori del primo Overwatch potranno scontrarsi con gli acquirenti di Overwatch 2 e viceversa, senza la necessità di avere per forza una copia di ciascuno. Naturalmente, il secondo capitolo beneficerà di nuove missioni in cooperativa, di qualche revisione estetica significativa e di modalità di gioco inedite.

Persona 5 Strikers



Persona 5 subisce il cosiddetto “trattamento Warriors” con Persona 5 Strikers, un action RPG hack and slash in stile Dynasty Warriors ambientato sei mesi dopo gli eventi dell’originale. Il gioco, sviluppato da Omega Force e P-Studio, è già uscito un anno fa in Giappone e verrà rilasciato in tutto il mondo il 23 febbraio per Nintendo Switch, PS4 e PC. Chiunque abbia una certa familiarità con gli spin-off di Dynasty Warriors sa cosa aspettarsi: una serie infinita di battaglie ripetitive destinate ad esaltare o annoiare il giocatore, a seconda del suo indice di gradimento nei confronti del genere, e una storia che probabilmente costituisce la vera attrazione perché ci consentirà di trascorrere qualche altra ora in compagnia degli accattivanti protagonisti di Persona 5.

Psychonauts 2



Sono trascorsi ben 15 anni da quando Double Fine pubblicò il suo primo titolo, il platform 3D Psychonauts: benché all’epoca non si sia rivelato esattamente un successo in termini commerciali, è riuscito comunque a diventare un piccolo cult videoludico. Psychonauts 2 è in lavorazione dal 2015 con un lancio atteso per il 2018, ma gli sviluppi sono andati avanti più a lungo del previsto e i costi si sono fatti insostenibili. Poi, con l’acquisizione di Double Fine da parte di Microsoft nel 2019, il problema economico è stato risolto e Tim Schafer, a capo dello studio, ha dichiarato che in tal modo sono anche riusciti a reintrodurre dei contenuti tagliati per motivi di budget… Psychonauts 2 entrerà nelle menti dei possessori di PC, PlayStation e Xbox entro la fine dell’anno.

Resident Evil Village



Il prossimo survival horror di casa Capcom è un sequel diretto di Resident Evil 7: Biohazard e ci mette di nuovo nei panni del suo protagonista, Ethan Winters, immergendoci in un altro incubo visto attraverso i suoi occhi (leggi, la prospettiva è ancora in prima persona). Anche Chris Redfield, uno dei vecchi protagonisti principali della serie, fa il suo ritorno sulla scena, impedendo ad Ethan di rimettersi in sesto dopo gli eventi traumatici vissuti nel predecessore e costringendolo ad affrontare nuovi, indicibili orrori in un remoto villaggio europeo. Resident Evil Village è in arrivo su PlayStation 5, PC e Xbox Series X/S.

Riders Republic



Riders Republic è un gioco di sport estremi multigiocatore, non troppo dissimile dal simulatore di sport invernali del 2016 di Ubisoft, Steep: anche in questo caso veniamo infatti catapultati in un mondo aperto con una varietà di attrezzature per sport estremi a nostra disposizione, che spaziano dalle mountain bike agli snowboard, passando per le tute alari e gli sci. Fino a 50 giocatori possono affrontarsi in eventi e gare, trovare i salti più incredibili in modalità competitiva 6v6 o semplicemente pedalare per il mondo e darsi all’esplorazione libera. Riders Republic uscirà su Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, PC e Google Stadia il 25 febbraio 2021.

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2



Sebbene Vampire the Masquerade – Bloodlines 2 sia uno dei titoli più presenti nelle liste dei desideri degli utenti Steam, il suo sviluppo è stato alquanto problematico. L’originale del 2004 è ormai considerato un classico senza tempo e, quando Hardsuit Labs riuscì a convincere Paradox Interactive a finanziarne il seguito, il direttore creativo Ka’ai Cluney contattò lo sceneggiatore del primo Bloodlines, Brian Mitsoda, per coinvolgerlo nello sviluppo. A sua volta, Mitsoda fece entrare Cara Ellison, che aveva lavorato a Dishonored 2, ma nel luglio 2020 entrambi vennero licenziati dai rispettivi ruoli senza troppe spiegazioni, e poco dopo anche Ellison lasciò il progetto. Bloodlines 2 è stato posticipato al 2021 e dovrebbe venire rilasciato su PC, PS4, PS4, Xbox One e Xbox Series X/S, con la speranza che la sua storia travagliata non incida sul risultato finale.

Al termine di questa mastodontica carrellata, una cosa è certa: il 2021 si prospetta un’annata davvero carica di produzioni, dai vecchi ritorni ai nuovi IP, in grado di soddisfare una vastissima platea di persone… quali sono i vostri preferiti, cos’è che state attendendo con più ansia e quanto spenderete quest’anno per il nostro hobby preferito? Fatecelo sapere nei commenti, oppure venite a dircelo di persona sui nostri canali social!