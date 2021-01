NIS America pubblica nuovi trailer per 3 titoli

NIS America, noto publisher, ha recentemente pubblicato 3 nuovi trailer per tre titoli proprietari. Uno dei tre, comunque, potete già trovarlo qui, tra le nostre pagine. Gli altri due invece li trovate in calce a questa notizia.

Il primo titolo è Disgaea 6 Defiance of Destiny, con il nuovo System Trailer. Il video mostra le basi, solide, su cui si fonda la serie Disgaea. Il titolo strategico si rifà alla vecchia scuola del combattimento a turni con visuale isometrica. Inoltre, vengono analizzate nuove meccaniche che sarà possibile trovare nel titolo, come la Super Reincarnation. Disgaea 6 Defiance of Destiny è in arrivo questa estate su Nintendo Switch, acquistabile tramite il Nintendo eShop.

È arrivato il primo nuovo gioco della serie Disgaea degli ultimi sei anni! Incontra Zed, uno zombi che è riuscito a farla a tutti tranne uno: il dio della distruzione!

Potrà un semplice zombi di Netherworld sorgere dalle ceneri e distruggere un dio? Scoprilo nell’ultimissimo appuntamento della serie DISGAEA! Con Super Reincarnation, grafica 3D (inedita per questa serie) e impostazioni di gioco regolabili, questo gioco farà al caso dei fan di DISGAEA nuovi e vecchi!

Il secondo trailer si riferisce al titolo Saviors of Sapphire/Stranger of Sword City Revisited, sempre di NIS America, che si presenta con nuove classi, tre nuovi dungeon per finali multipli, un sistema di creazione dei personaggi estesa e nuovi oggetti e abilità, il tutto in una grafica rinnovata. Saviors of Sapphire/Stranger of Sword City Revisited è in arrivo il 19 marzo per Nintendo Switch e PC tramite Steam.