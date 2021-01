Mortal Kombat 11 in prima persona? Ora si può grazie ad una mod

Siamo sempre stati abituati, sin dai tempi dei primi picchiaduro, a vedere questo genere sempre e solo con combattenti in uno scenario che scorre potendo inizialmente solo scorgere i profili, per poi arrivare pian piano a personaggi sempre più dettagliati, come ad esempio quelli appartenenti al roster di Mortal Kombat 11 Ultimate, pur rimanendo attaccati al 2D.

Proprio quest’ultimo adesso, almeno sulla versione PC, ha subìto un’enorme cambio di prospettiva grazie ad una mod. Proprio così, qualcuno è stato in grado di cambiare completamente la visuale del famoso picchiaduro, concedendo la possibilità ai giocatori di usare i loro personaggi preferiti in prima persona.

Sicuramente fa parecchio strano una cosa del genere ma, d’altronde, rende l’esperienza completamente diversa. Chiunque volesse provare qualcosa di diverso, tanto per cambiare, può scaricare la mod a questo indirizzo ma, attenzione. Ricordatevi che giocare online a Mortal Kombat 11 con una versione modificata, è sanzionabile col ban. Qualora voleste comunque farlo, noi di GamesVillage vi consigliamo perlomeno di non provarla online.

Il titolo della Warner Bros. Games è attualmente disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC, mentre qui sotto trovate un video della mod in questione.