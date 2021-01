God of War Ragnarok: ex sviluppatore è certo della natura cross-gen del titolo

Sin dal suo reveal nell’anno appena concluso, non abbiamo poi sentito molto parlare del sequel di uno dei giochi più apprezzati della generazione scorsa. Ci stiamo riferendo a God of War Ragnarok, creazione del talentuoso studio, proprietario di Sony, Santa Monica Studios. Vi avevamo già parlato della possibilità di un sequel cross-gen in un nostro articolo di qualche tempo fa e ora, si ripresenta l’argomento con una voce non del tutto nuova allo studio.

Chi parla infatti è David Jaffe, ex sviluppatre dello studio dietro la serie, il quale ha risposto a delle domande durante il suo stream. Secondo quanto detto da lui, egli è certo che la nuova iterazione sarà disponibile sia su PS4 che su PS5. Questo comunque, nonostante la fermezza nella risposta dell’ex sviluppatore, non conferma ancora nulla, visto che ora come ora Jaffe non ha alcun ruolo nello sviluppo del sequel.

Certo è che, tale dichiarazione, va in linea con le precedenti affermazioni della Sony, secondo le quali la società nipponica manterrà il supporto e la pubblicazione dei titoli su PlayStation 4 (riferendosi anche alle vecchie IP) per almeno altri tre anni e, questo, non prima di aver detto tempo addietro, che “si va avanti con le nuove generazioni, ci si evolve”.

Ovviamente, qualora il tutto dovesse esser vero, la versione PlayStation 5 di God of War Ragnarok ne gioverà per quanto riguarda il lato tecnico e, non da meno, l’utilizzo delle caratteristiche del DualSense della next-gen targata Sony. GamesVillage vi ricorda che, tali informazioni, non provengono da fonti ufficiali e, pertanto, vi consiglia di prendere il tutto con le solite pinze.

Seems like #GodOfWarRagnarok will be cross-gen title after all!

“I’m sure the next #GodofWar will be #PS4,#PS5. Of course it will” david jaffe says.

W or L?🤔 pic.twitter.com/UJSsLRIWCu

— Joe Miller (@JoeMiller101) January 6, 2021