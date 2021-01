Monster Hunter Rise: rivelato il peso della demo

Quest’oggi abbiamo avuto l’opportunità di saperne di più su Monster Hunter Rise, ultima creatura ancora in sviluppo presso Capcom, grazie al Digital Event. Assieme alle tante nuove informazioni, una la fa da padrona sicuramente. Ci stiamo ovviamente riferendo alla demo, che sarà disponibile da domani, fruibile a tutti i possessori di una Nintendo Switch e giocabile fino al giorno 7 febbraio.

Tramite il sito ufficiale giapponese di Capcom, comunque, arrivano altre info per quanto concerne la demo giocabile. Lo spazio che andrà ad occupare la prova sarà di 1.6 GB e vi sarà un limite al numero di volte che sarà possibile far partire una caccia. Infatti, dopo un massimo di 30 volte, la demo diventerà ingiocabile e ovviamente parliamo anche per le Quest di allenamento, purtroppo.

Le modalità unicamente per il singolo giocatore o multiplayer locale saranno giocabili fino alla conclusione delle famigerate 30 partite, mentre le modalità multiplayer online saranno fruibili fino alla fine del periodo di prova, ovvero sino al 7 febbraio, come detto sopra. Inoltre, il sito fa sapere che non vi sarà alcuna possibilità di trasferire i salvataggi una volta conclusasi la demo, ma si riceveranno degli oggetti gratuiti: Pitfall Traps, 10 Energy Drink, 5 Mega Defense Drug, 5 Mega Demon Drug e 20 Mega Pot.

Vi ricordiamo, infine, che Monster Hunter Rise sarà disponibile a partire dal 26 marzo unicamente per Nintendo Switch, aspettando di saperne ancor di più (come Capcom stessa ha fatto sapere) riguardo l’ultimo titolo della famosa serie.