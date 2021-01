Twitch rimuove l’emote di PogChamp

Ryan “Gootecks” Gutierrez, la cui faccia è stata una delle emote più sinonimo di Twitch, ha twittato alle 16:22 CT sulla donna che è stata colpita e uccisa durante un assedio del Campidoglio degli Stati Uniti. Ha chiesto se ci sarebbero stati “disordini civili” per il “martire” che è stato “giustiziato”, il che ha portato alla rimozione di PogChamp e alle variazioni dell’emote.

Twitch ha detto che vuole che “il sentimento e l’uso di Pog continuino a vivere”, anche se “in buona coscienza non può continuare a consentire l’uso dell’immagine”. Il sito ha detto che disegnerà una nuova emote per i “momenti più clamorosi su Twitch” in collaborazione con la sua comunità.

Altre piattaforme di social media hanno represso la diffusione di informazioni dannose in risposta alla violenza di oggi a Washington, DC. Dopo che centinaia di persone hanno occupato con la forza l’edificio del Campidoglio, il presidente Donald Trump ha pubblicato un video che includeva elogi della folla. Il video, insieme ad altri tweet di teorie del complotto infondate, è stato rimosso da Twitter e ha portato a un blocco di 12 ore del suo account.