Fall Guys Ultimate Knockout: ecco quando arriveranno i costumi a tema DOOM

Quale idea può esser migliore di mettere assieme Fall Guys Ultimate Knockout e DOOM, ovvero i franchise di grosso successo dell’anno appena conclusosi? Ovviamente nessuna, visto che ciò sta diventando realtà. Proprio così, Devolver Digital e Mediatonic hanno appena annunciato che il loro battle royale di successo sta per ricevere una serie di costumi a tema DOOM della id Software.

Attualmente, l’opera targata Mediatonic è nel mezzo della Stagione 3, con tutti i giocatori che stanno tentando di accaparrarsi più oggetti possibili dal Pass. Tra poco però, avranno da combattere per avere anche ben altro. Sono infatti in arrivo il 12 gennaio i costumi del DOOM Slayer, assieme ad altri due, uno dei quali raffigurante il Cacodemon Trovate il trailer in calce alla notizia.

Ora come ora, con la Stagione 3 iniziata il 15 dicembre, ci si chiede cos’altro possa avere in mente Mediatonic. GamesVillage vi consiglia di continuare a farci visita per saperne di più su Fall Guys Ultimate Knockout (e non solo), ricordandovi che il titolo è ora come ora disponibile per PC tramite Steam e PlayStation 4.