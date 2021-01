Nintendo Switch Pro: arrivano novità da un dataminer

Da molto tempo ormai continuano a inseguirsi rumors e indiscrezioni su Nintendo Switch Pro, una possibile versione migliorata della famosissima console ibrida di casa Nintendo. Le voci hanno cominciato a farsi più insistenti dallo scorso agosto, quando Bloomberg aveva riportato come l’azienda nipponica stesse lavorano a un nuovo modello, più potente, di Switch per il 2021.

A confermare e rinfocolare queste voci sarebbe adesso arrivato un datamining, che avrebbe svelato nuove informazioni tecniche su questa (ancora teorica) nuova console. Il report arriva dal famoso dataminer @SciresM attraverso un thread su ResetEra, dove ha svelato alcuni dettagli che avrebbe carpito attraverso datamining riguardo alle prestazioni della console, alla risoluzione dello schermo e sulla durata della batteria.

Sulla base di quanto visto, SciresM ha parlato di uno schermo migliorato, un OLED con risoluzione 4K (anche se il dataminer ha poi aggiunto “non è confermato, potrei sbagliarmi”). Inoltre sembra che le batterie della Nintendo Switch Pro avranno una durata più lunga (e in modo importante) rispetto agli attuali modelli. Sembra che la risoluzione dei nuovi schermi rimarrà la stessa e che i 4K arriverà con un chip Realtek integrato nel nuovo dock. Sembra improbabile dunque che la risoluzione in 4K sia dsponibile quando la console si troverà in modalità portatitle.

Insomma, tutto sembrerebbe meraviglioso, ma bisogna tenere ben presente che nessuna di queste notizie è stata ancora confermata ufficialmente, per cui ci troviamo nel campo delle ipotesi e delle supposizioni.