L’allenatore del Team Liquid Rainbow Six Siege è stato sospeso

Le accuse si estendono su due registri vocali e diversi screenshot di messaggi di testo e includono descrizioni di abusi fisici. In un tweet cancellato, ha ammesso di aver “spinto il suo ex”.

Nella dichiarazione del Team Liquid:

Dopo aver appreso per la prima volta di questi incidenti ieri, abbiamo immediatamente iniziato a condurre una revisione formale per determinare la linea di condotta appropriata, sulla base del codice di condotta del Team Liquid. Quell’indagine è ancora in corso e richiederà tempo per garantire che stiamo esaminando attentamente tutte le informazioni a nostra disposizione, compreso ciò che è stato reso pubblico oggi. Condivideremo un aggiornamento non appena l’indagine sarà completata.

Mav è visto da molti come uno dei pilastri della scena brasiliana di Rainbow Six Siege . È stato un membro di lunga data del roster stellare FaZe Clan, ma è stato tagliato dopo una deludente prestazione di squadra al Mini-Major LATAM di agosto. Mav è stato anche uno dei giocatori principali durante la corsa di FaZe Clan alle finali della Pro League Season 8, dove sono caduti 0-2 contro G2. In tutto, ha partecipato a tre iterazioni del Six Invitational.