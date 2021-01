Trick si ritira dalla League of Legends professionista

Da G2 Esports a SK Gaming, Kim “Trick” Gang-yun è stata una figura costante nella community competitiva di League of Legends dal 2015. Ma dopo diversi mesi di esplorazione delle sue opzioni per la stagione 2021, il venticinquenne jungler ufficialmente ha deciso di andare in pensione prima oggi.

Trick ha gareggiato l’ultima volta con l’SK nella LEC, dove ha aiutato la squadra a guadagnare un sesto posto nei playoff della Summer Split 2020, perdendo un posto ai Mondiali. In seguito all’eliminazione della squadra, SK ha deciso di esplorare altre opzioni, consentendo a Trick di raccogliere offerte da altre organizzazioni mentre era ancora sotto contratto mentre la direzione ha iniziato a mettere insieme il suo roster 2021. Non è stato in grado di ottenere un nuovo contratto prima che SK annunciasse ufficialmente la sua nuova formazione, portando al suo rilascio dalla squadra il 19 novembre.

Ora, dopo altri due mesi di ricerca di potenziali opportunità e riflettendo sulla sua carriera, Trick ha deciso di ritirarsi piuttosto che continuare a perseguire un nuovo contratto nel 2021. Trick ha dichiarato: Addio vita pro-gamer, forse, la vita negli Esport è stata davvero divertente e ho avuto una buona esperienza. Mi mancheranno LEC, giocatori, compagni di squadra, LCK e tifosi. Vi amo tutti ragazzi. Spero che stiate bene. Sulla base della sua dichiarazione, sembra che la decisione sia stata piuttosto improvvisa e potrebbe esplorare di nuovo le opzioni in futuro. Ma per ora, sembra pronto a concentrarsi su altri aspetti della sua vita. Trick si ritira da più volte campione UE e due volte MVP LCS UE. SK sta andando avanti con una formazione di Janik “Jenax” Bartels, Kristian “TynX” Hansen, Ersin “Blue” Gören, Jean “Jezu” Massol ed Erik “Treatz” Wéssen per il 2021.