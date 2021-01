Dying Light 2: l’art director lascia Techland

Techland ci aveva avvertito, spiegandoci che avremmo saputo di più su Dying Light 2 durante il 2021. Puntuale con il nuovo anno è dunque arrivato anche il primo aggiornamento sul secondo capitolo della saga survival horror del developer polacco, anche se non è esattamente quello che ci saremmo aspettati. La prima notizia riguardo al gioco infatti è stata l’abbandono da parte di Pawel Selinger, che ne era art director e scrittore.

A quanto emerge dalla pagina LinkedIn di Selinger stesso infatti, il creativo ha interrotto il suo rapporto lavorativo ultraventennale con Techland, che durava fin dal 1999:

“Mi piacerebbe esprimere la mia gratitudine alla compagnia che mi ha permesso di crescere e di realizzarmi per metà della mia vita. Techland, farò sempre il tifo per voi, così come per le magnifiche persone che ho conosciuto grazie a voi. Spero che Dying Light 2 e i progetti successivi diventino dei successi mondiali”