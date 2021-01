Slam Dunk: la serie tornerà con un nuovo film

Siete innamorati del basket e allo stesso tempo di manga e anime e avete sempre pensato di dover scegliere tra le vostre passioni? Slam Dunk è la risposta a ogni vostro problema o preoccupazione. L’opera spokon di Takehiko Inoue è uno dei migliori e dei più noti manga a tema sportivo della storia (e quindi è piuttosto improbabile che non ne aveste sentito parlare fino a oggi), e sembra proprio che il franchise dia pronto a tornare con un nuovo film.

L’annuncio è stato dato direttamente dal creatore dell’opera, Inoue, attraverso i social media, e potrebbe arrivare già nel 2021! Del progetto si sa ancora poco o nulla: non è chiaro se si tratterà di un anime o di un live-action, né chi vi parteciperà. Di sicuro però, con questo nuovo film, Slam Dunk segnerà il suo ritorno dopo una lunghissima assenza: l’ultimo episodio della serie anime era andato in onda nel 1996, mentre l’anno prima era stato prodotto un film di 40 minuti. Il manga invece era terminato nel 1990.

Il film potrebbe dunque essere un reboot della serie originale di Slam Dunk, così come una storia del tutto originale: del resto Inoue si è sempre dimostrato particolarmente legato alla sua opera, così come al mondo del basket in generale (a cui ha dedicato altri due lavori, Buzzer Beater e Real) e sicuramente sarebbe elettrizzato tanto quanto i fan di poter scrivere nuove storie riguardo ai suoi eroi.

Insomma, Hanamichi Sakuragi e i suoi compagni di squadra dello Shohoku stanno per tornare, sarete pronti a schiacciare quella palla a canestro?