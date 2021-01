Anime: sempre più probabili nuovi rinvii

Pochi giorni fa era soltanto un timore, nato in seguito alle prime misure restrittive locali attivate da alcune prefetture come quella di Tokyo e quella di Kanagawa, ma oggi una nuova ondata di rinvii per molti attesissimi film e serie anime è ormai quasi una certezza.

Nella giornata di oggi infatti, stando a quanto riportato da Nikkei, il Primo Ministro giapponese Yoshihide Suga ha annunciato l’inizio del secondo stato di emergenza nel paese del Sol Levante, dopo che il numero dei contagi da Covid-19 ha toccato quota 2447 entro le 24 ore. Il numero di casi di coronavirus è in ascensa continua in Giappone dal mese scorso, quando, per la prima volta, era tornato a toccare quota 1000 contagiati in un giorno.

Il premier Suga ha rilasciato dichiarazioni perentorie e decise riguardo alla situazione sanitaria:

“Prometto di migliorare la situazione nel giro di un mese”

Purtroppo, tra i tanti altri effetti, la dichiarazione dello stato di emergenza in Giappone finirà per costringere molti anime a rinviare la loro uscita. Titoli come Evangelion 3.0+1.0 Thrice Upon a Time, Gintama the Final, Pokemon Coco o Sailor Moon Eternal, che erano previsti in uscita in questo mese (tra l’altro dopo essere stati soggetti a un precedente rinvio) potrebbero slittare di nuovo. Nonostante, infatti, non sia prevista una chiusura totale dei cinema, gli spettatori potrebbero decidere di non rischiare di uscire di casa.

Inoltre questo nuovo stop potrebbe portare a una nuova frenata nella produzione delle serie animate, come è accaduto con il lungo iato durante il primo lockdown. Per gli appassionati non resta che sperare che, nonostante le difficoltà, gli anime possano resistere.