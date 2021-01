The King of Fighters XV arriverà nel 2021, primo trailer

Il suo reveal era stato posticipato soltanto due giorni fa, ma il rinvio è durato pochi giorni. The King of Fighters XV è finalmente realtà, con SNK che ha finalmente mostrato il nuovo capitolo della sua longeva serie picchiaduro con un reveal trailer mozzafiatante e in 4K, mostrando un gioco che mostra i muscoli fin dal suo debutto in video!

Il filmato mostra una nuova grafica più dettagliata e degna della next-gen, proponendo molti dei lottatori che hanno fatto la storia del franchise. Come specificato da Eisuke Ogura, ossia il direttore creativo del gioco, The King of Fighters XV ha fatto un grosso salto tecnico rispetto al passato, sia dal punto di vista tecnico, sia per quanto riguarda i modelli dei personaggi selezionabili.

“Ci stiamo concentrando sul mantenere il ritmo frenetico della serie, aggiungendo anche elementi per renderlo più eccitante. Ora siamo in grado di fare cose sia per il suono che per le immagini che erano impossibili durante lo sviluppo di XIV, quindi ci stiamo prendendo il nostro tempo per assicurarci che ogni elemento sia raffinato. In questo momento, ci stiamo concentrando sul miglioramento delle funzionalità e sull’ottimizzazione del gioco. Anche se mi aspetto che alcuni ostacoli si frappongano, prevediamo di averlo pronto per la spedizione quest’anno.”



Dunque, il gioco è atteso nel corso del 2021, ma al momento non sono state specificate le piattaforme su cui approderà, anche se possiamo essere certi che giungerà anche su console “currente-gen” PlayStation 5 e Xbox Series X. Intanto, vi ricordiamo che The King Of Fighters XIV Ultimate Edition è approdato digitalmente su PlayStation 4. Di seguito il trailer e le prime immagini ufficiali del quindicesimo capitolo della serie.