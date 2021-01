Kelly Flock: addio all’ex presidente di Sony Online Entertainment

Kelly Flock (vero nome Lewis Flock), l’ex presidente di Sony Online Entertainment, è deceduto in queste ore in seguito ad una malattia cui era afflitto da diverso tempo. In pochi conoscevano il suo nome, dato che non è mai apparso molto in video e odiava stare sotto i riflettori, ma si trattava di una figura ben voluta all’interno dell’azienda.

Il ricordo di Kelly Flock vive grazie ai tanti messaggi di cordoglio inviati dall’industria videoludica, ma su tutti spicca quello di David Jaffe, ex-membro di Sony Santa Monica Studio, che ha specificato come lo studio sia nato proprio grazie al buon Flock. Jaffe ha affermato che God of War e Twisted Metal esistono grazie a lui, che ha permesso la fondazione del team di sviluppo. Anche l’ex-presidente della divisione PlayStation Shawn Layden ha parlato di Flock, affermando che:

“Kelly era esilarante, burbero e senza paura. La conditio sine qua non nella creazione di PlayStation Studios in America. Mi ha anche detto di fugare più di un paio di volte e lo rispettavo ancora di più. RIP Kelly. Percorri quella strada verso il cielo”



La carriera di “Kelly” (così lo chiamavano) iniziò a quanto pare presso Electronic Arts come magazziniere e prima di arrivare ai vertici di Sony fece un passaggio anche in Lucas Arts. Ovviamente, noi di GamesVillage ci uniamo ai tanti cordogli e al dolore della famiglia. Riposa in pace!