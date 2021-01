Ocean’s Heart: il lancio è stato rimandato al 21 gennaio

Lo sviluppatore indipendente di videogiochi Max Mraz e l’editore Nordcurrent hanno recentemente annunciato il 21 gennaio 2021, come data di uscita ufficialmente prevista per il lancio del loro gioco di ruolo in pixel art Ocean’s Heart: il titolo arriverà su Steam, dove la sua pagina è già attiva, ma non è ancora presente il prezzo di lancio; secondo il comunicato stampa ufficiale, Max Mraz ha sede in Ohio, ed è l’unico sviluppatore di Ocean’s Heart. Il primo videogioco di Mraz è stato Yarntown, una versione di Bloodborne ispirata a Legend of Zelda che è attualmente gratuita e disponibile su itch.io; l’editore Nordcurrent, invece, ha sede a Vilnius, in Lituania, e ad oggi ha pubblicato oltre 50 giochi, tra cui Sniper Arena e Murder in the Alps.

Ocean’s Heart è un gioco d’avventura retrò in stile The Legend Of Zelda ambientato in un arcipelago bellissimo e pericoloso: Giochi nei panni di Tillia, una giovane ragazza il cui padre e il cui migliore amico sono stati rapiti dallo spietato pirata Barbanera, e deve perlustrare le numerose isole per trovarlo e salvarlo.; durante la tua avventura, incontrerai le rovine di un regno allagato, scoprirai e scenderai in antiche segrete, incontrerai e combatterai numerosi mostri e risolverai numerosi enigmi e missioni secondarie. Per aiutarti a raggiungere il tuo obiettivo di rimanere in vita abbastanza a lungo da trovare tuo padre, troverai un assortimento di armi, insieme a vari materiali che ti permetteranno di migliorarle. Troverai e raccoglierai anche reagenti per creare una serie di pozioni che ti daranno abilità magiche e incantesimi e avrai bisogno di tutte le migliori armi e magie che puoi trovare per superare i numerosi mostri boss e le segrete mortali del gioco. Per ulteriori informazioni su Ocean’s Heart, visita il sito Web del gioco su Steam.