Xbox Game Pass: aggiunge il titolo Project Winter a fine mese

Xbox Game Pass aggiungerà una gamma di nuovi fantastici giochi a gennaio 2021 per dare il via al nuovo anno: i principali giochi, tra cui il picchiaduro Injustice 2, l’ARPG Torchlight 3 e l’inquietante gioco d’avventura What Remains of Edith Finch, saranno disponibili questo mese, tuttavia, un’altra aggiunta di gennaio sembra essere nascosta sotto il radar poiché lo sviluppatore Other Ocean Interactive ha annunciato che il suo gioco di deduzione sociale Project Winter arriverà su Xbox Game Pass alla fine di questo mese. Project Winter, per chi non lo conoscesse, è un gioco di deduzione sociale non del tutto diverso da Among Us; è un multiplayer game in cui i giocatori lavorano non solo per sopravvivere, ma per estirpare traditori anonimi in mezzo alla squadra; piuttosto che essere ambientato nello spazio, tuttavia, Project Winter è ambientato in una desolata landa gelata e invece di svolgere mini giochi casuali, Project Winter è guidato da meccaniche di sopravvivenza, esplorazione e lavoro di squadra.

Il gioco presenterà anche un robusto set di funzionalità: 8 giocatori potranno partecipare a una partita con gioco multipiattaforma che supporta sia i giocatori su PC che su console saranno in grado di trovare facilmente i loro amici; sarà disponibile anche un premio nella prima espansione di Project Winter: Blackout; l’espansione aggiunge nuovi ruoli traditori, così come nuovi sopravvissuti e secondo lo sviluppatore di Project Winter Other Ocean, il gioco verrà lanciato ufficialmente su Xbox Game Pass il 26 gennaio. Sarà disponibile non solo su Xbox Game Pass per console, ma anche su Xbox Game Pass per PC; supporta il cross-play in modo che tutti i giocatori di Project Winter possano giocare insieme. Project Winter è ora disponibile su PC e arriverà presto su Game Pass.