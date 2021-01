Super Smash Bros.Ultimate: una mod rende giocabile Geno

Fin dal suo debutto su Nintendo 64, la serie Super Smash Bros. è sempre stata incentrata sui personaggi e, nel corso dell’esistenza della serie, i fan hanno richiesto la presenza di innumerevoli personaggi, anche da giochi che non sono della Nintendo; mentre Super Smash Bros.Ultimate ha realizzato i sogni di molti fan con l’inclusione di personaggi come Sephiroth, c’è ancora un personaggio degno di nota che deve ancora diventare il proprio combattente giocabile nella serie, stiamo parlando di Geno del titolo Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars, che è sempre stato uno dei combattenti più oscuri richiesti dai fan.

Su Twitter, l’artista del gioco 3D Sean Hicks ha recentemente annunciato che un mod di Super Smash Bros.Ultimate che ha creato facendo di Geno un costume Mii deluxe è ora disponibile per il download da parte dei giocatori di tutto il mondo: mentre Hicks creava i modelli e le trame della testa del Geno Mii, altri team di modder si sono concentrati su l suo sviluppo per implementarlo nel gioco; il 31 dicembre, la mod è stata pubblicata su GameBanana, una comunità di modding di videogiochi, e può essere scaricata subito; gli utenti dovranno modificare il proprio Nintendo Switch per eseguire il firmware personalizzato al fine di installare la mod e farlo funzionare. Hicks ha dichiarato di avere molti amici fan di Geno e Super Mario RPG e quindi ha deciso di creare il mod deluxe per tirarli su di morale, ricordiamo che Super Smash Bros. Ultimate è disponibile su Nintendo Switch.