Hi-Rez Studios rivela aggiornamenti delle mappe competitive

Lo sviluppatore di giochi con sede in Georgia Hi-Rez Studios ha rivelato diversi importanti aggiornamenti di contenuti per i suoi tre titoli di Esport competitivi Rogue Company , SMITE e Paladins durante una presentazione speciale giovedì.

Rogue Company è il nuovo titolo Hi-Rez, lanciato lo scorso anno e accumulato 15 milioni di giocatori dalla sua uscita. Nuovi contenuti verranno lanciati nel 2021 in quattro stagioni con nuovi personaggi giocabili, mappe ed eventi. Sebbene lo sparatutto degli eroi non abbia ancora una struttura di Esport ufficiale alla pari di SMITE o Paladins, Hi-Rez sta monitorando attivamente il potenziale di Esport del gioco mentre i giocatori e gli organizzatori esplorano attraverso vari tornei indipendenti.

Secondo un comunicato, Paladins ha superato i 45 milioni di giocatori e il gioco riceverà significativi aggiornamenti dei contenuti durante il 2021. Tra questi ci sarà l’uscita di Yagorath, un personaggio che è stato preso in giro nella tradizione del gioco negli ultimi anni. come nuovi eventi a tempo limitato che cambiano drasticamente il modo in cui si gioca. Inoltre, molte delle mappe competitive di Paladins riceveranno aggiornamenti volti ad affrontare gli squilibri nella selezione dei personaggi.

SMITE vedrà una revisione ancora più sostanziale della sua mappa competitiva, che si allineerà al tema dell’anno, Dawn of Babylon. La campagna introdurrà il pantheon babilonese al MOBA a tema divinità mitiche e sarà il primo cambiamento sostanziale alla mappa principale utilizzata nelle competizioni di Esport in tre anni.

Sia SMITE che Paladins daranno il via alle loro stagioni di Esport del 2021 più avanti nel corso dell’anno, con la stagione SMITE 2020 che si concluderà questo fine settimana al campionato mondiale SMITE. Squadre di tutto il mondo si sfideranno per una parte del montepremi di $ 600K USD, uno dei più grandi montepremi per un singolo evento assegnato per un evento di campionato in un anno che ha visto molti campionati internazionali rinviati o annullati.