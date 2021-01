MSI e Uconnect Partner per i programmi Collegiate Esports

L’organizzatore di Esport Uconnect Esports e la società di hardware per giochi per PC MSI stanno collaborando per portare i loro servizi combinati nello spazio degli Esport collegiali. I due lanceranno MSI Student, un nuovo programma a supporto di “eventi di Collegiate Esports, organizzazioni e strutture di Esport nel campus”. Inoltre, il programma include un’iniziativa di stage di trasmissione che offre agli studenti stage retribuiti che lavorano su eventi professionali insieme a mentori del settore.

Per far decollare il programma, MSI sta lanciando un MSI Student Discord , la prima fase del programma scolastico di MSI. Grazie alla sponsorizzazione da parte di MSI di Collegiate Rising Winter, il vertice di Esport digitali di Uconnect, il nuovo server Discord ospiterà la Career Fair di Collegiate Rising il 9 gennaio.

MSI, uno dei principali sponsor nello spazio degli Esport collegiali, ha già collaborato con scuole come l’Università del Missouri, l’UCLA Esports e l’Università di Harrisburg. MSI sta cercando di espandere quel portafoglio e si appoggerà alla rete Uconnect di oltre 200 organizzazioni di Esport e di gioco collegiali in Nord America.