ESL Gaming ospiterà circuiti CIS e EU Dota Pro

ESL Gaming di Modern Times Group è stata scelta da Valve per ospitare i nuovissimi campionati Dota Pro Circuit ESL One DPC CIS per il Commonwealth of Independent States (CIS) e il DreamLeague Season 14 DPC EU per l’Europa. I due campionati, insieme ad altri quattro, sono i precursori di Dota 2 Majors e The International 10. Sia il campionato europeo che quello della CSI avranno un montepremi di $ 280K USD.

I campionati inizieranno il 18 gennaio e giocheranno partite online per sei settimane. Ogni squadra avrà l’opportunità di giocare con tutti poiché i campionati useranno un formato round robin al meglio di tre per le divisioni superiori e inferiori. Ogni divisione comprende otto squadre, con partite giocate tre volte a settimana.

Le trasmissioni per entrambe le regioni saranno prodotte da Stoccolma, con i campionati che avranno trasmissioni in diverse lingue localizzate tra cui russo e cinese. Altre lingue verranno rivelate in un secondo momento.

Le squadre che ricevono inviti diretti alla divisione superiore nella lega ESL One DPC CIS includono Virtus.pro , Natus Vincere , Team Spirit e Live to Win. L’edizione europea vedrà OG , Team Secret , Team Liquid e Team Nigma ricevere inviti diretti nella sua divisione superiore.

A partire dall’8 gennaio, si svolgerà un evento decisivo a otto squadre per determinare le altre quattro squadre nella divisione superiore o qualificarsi per la divisione inferiore. Gli slot finali per la divisione inferiore saranno determinati dalle qualificazioni aperte che inizieranno il 5 gennaio.

Ciascuno dei campionati premierà le squadre con punti DPC che “contribuiscono alla qualificazione per le major e per L’International”. Le migliori 18 squadre dei sei campionati globali DPC passeranno alle major, dove 12 di queste squadre si qualificheranno per The International 2021.