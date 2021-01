Cyberpunk 2077: anche i giocatori di Steam abbandonano il gioco

Le cose continuano a peggiorare per Cyberpunk 2077: dopo un lancio disastroso, che ha visto un notevole contraccolpo sullo stato del gioco finale, sembra che i giocatori di PC abbiano abbandonato il gioco in massa. Dopo il debutto da record che ha visto 1 milione di giocatori avventurarsi contemporaneamente a Night City, il gioco ha perso oltre il 75% della sua base di giocatori su Steam: questo enorme calo è avvenuto meno di un mese dopo l’uscita del grande gioco il 10 novembre. Le statistiche di Steam mostrano che il gioco ha raggiunto il picco con 1.054.388 giocatori simultanei il 12 dicembre, solo due giorni dopo il lancio, da allora il titolo è in costante declino e nelle ultime 24 ore ha raggiunto il picco di soli 147.788 giocatori simultanei. L’attuale punteggio del gioco suggerisce che alla maggior parte dei giocatori di Steam non piace il gioco, anche se non lo stanno più giocando.

Una delle critiche mosse a Cyberpunk era quanto fosse breve la missione principale, oltre alla mancanza di missioni secondarie, il problema sarebbe da ricercare nei giocatori che, avendo esaurito le varie attività e missioni disponibili nel gioco, non provano più nessun interesse e smettono di giocare al titolo della CDPR; oppure stanno solo aspettando che CDPR inizi a distribuire importanti correzioni e aggiornamenti dei contenuti, a quel punto torneranno a Night City. Una patch Cyberpunk 2077 per PS5 e Xbox Series X dovrebbe uscire nei prossimi due mesi: non solo prometterà di migliorare la grafica del gioco sulle nuove console, ma potrebbe anche vedere una nuova ondata di giocatori che provano il gioco; tuttavia, CDPR avrà bisogno che Cyberpunk 2077 sia piuttosto privo di bug per allora se vuole riparare la sua reputazione danneggiata dal lancio irregolare del gioco e da altre controversie che circondano lo sviluppo del titolo.