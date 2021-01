Acer svela il Chromebook Spin 514 con processore AMD Ryzen e grafica Radeon

Acer presenta il primo Chromebook con i nuovi processori Mobile AMD

Ryzen 3000 C-Series e scheda grafica AMD Radeon: il nuovo Acer Chromebook Spin 514 (CP514- 1H / CP514-HH). La potenza di elaborazione, il design resistente ed elegante e l’autonomia prolungata rendono il Chromebook capace di gestire tutte le applicazioni necessarie per il lavoro e per lo studio. Acer presenta anche Chromebook Enterprise Spin 514 (CP514-1W / CP514-WH) con il sistema operativo Chrome OS Enterprise Upgrade e la nuova tecnologia AMD Ryzen, indirizzato ai clienti business.

Ecco le dichiarazioni di James Lin, General Manager, Notebooks, IT Products Business, Acer Inc:

La combinazione fra i processori AMD Ryzen e un design resistente rende il nuovo Acer Chromebook Spin 514 una scelta eccellente per coloro che lavorano in smart-working. Gli utenti rimarranno sbalorditi dalla reattività e dalle prestazioni fornite dall’Acer Chromebook Spin 514 con processori AMD Ryzen. Inoltre, grazie alla grafica più avanzata disponibile per un Chromebook basato su CPU AMD, i nostri clienti possono sfruttare l’ampio ecosistema di app ed estensioni per affrontare progetti ancora più impegnativi.



Il Chromebook Spin 514 è il primo notebook Acer equipaggiato con i processori Mobile AMD Ryzen ad alte prestazioni di ultima generazione. Basati sulla potente architettura “Zen”, i processori AMD Ryzen garantiscono una costante reattività, tempi di avvio rapidi e una prolungata autonomia. Di conseguenza, tutto è più veloce sul nuovo Chromebook, a prescindere che si faccia streaming di contenuti, che si navighi fra più app o che si usino strumenti di produttività. Il nuovo Chromebook può persino supportare i clienti nell’esecuzione di progetti particolarmente impegnativi per il lavoro e per la scuola, come l’editing e la codifica video. Il Chromebook Spin 514 offre anche la migliore grafica AMD Radeon disponibile, per supportare al meglio i videogiochi, lo streaming e la creazione di contenuti. I modelli con processori quadcore AMD Ryzen 7 3700C o Ryzen 5 3500C sono equipaggiati con grafica AMD Radeon Vega o RX Vega Mobile Graphics per prestazioni grafiche avanzate. La tecnologia ad alta efficienza energetica del processore AMD contribuisce al design sottile e leggero del Chromebook Spin 514, che offre un’autonomia4 fino a 10 ore e può essere facilmente portato ovunque, grazie al peso di solo 1,55 kg e allo spessore di soli 17,35 mm. Inoltre, il Chromebook Spin 514 ha in dotazione fino a 16 GB di memoria DRAM DDR4 e uno spazio di archiviazione fino a 256 GB.

Vediamo inoltre le seguenti caratteristiche dell’Enterprise Spin 514:

Acer Chromebook Enterprise Spin 514 (€529,00) offre sicurezza, funzionalità enterprise e risparmio sui costi, aiutando le aziende a gestire i dispositivi su larga scala. Chromebook Enterprise sblocca le funzionalità aziendali integrate di Chrome OS e Acer Chromebook, consentendo agli amministratori IT di proteggere e gestire il lavoro in cloud, senza la necessità di acquistare le licenze separatamente. Crea inoltre un ambiente sicuro e produttivo per chi lavora in cloud. I reparti IT apprezzeranno le funzionalità di sicurezza complete ed integrate in Chromebook Enterprise; gli amministratori IT troveranno facile controllare gli aggiornamenti, configurare le

app, utilizzare le estensioni per aumentare le funzionalità del browser e aggiornare i criteri con la gestione basata sul Web Con la registrazione zero-touch, i reparti IT potranno inoltre risparmiare tempo perché i dispositivi Acer Chromebook Enterprise Spin 514 si iscriveranno automaticamente all’infrastruttura aziendale

non appena l’utente finale si connetterà a Internet. Chrome OS semplifica il processo di

implementazione e gestione del lavoro in cloud, aumentando in ultima analisi il tempo di attività e riducendo il total cost of ownership (TCO).

Chromebook Enterprise Spin 514 offre fino 16 GB DDR4 DRAM e a 256 GB di storage SSD PCIe NVMe5.

I prodotti saranno disponibili a partire da Marzo 2021