King of Fighters 98: gli sviluppatori avevano incluso Goku, Ryu e Ken

In un articolo in cui Polygon parla della realizzazione di alcuni giochi di combattimento classici, lo sviluppatore Toyohisa Tanabe ha rivelato che il suo team di SNK stava sperimentando dei crossover fin dai tempi di The King of Fighters 98.

“Il team ha finito per creare una build di King of Fighters 98 con Ryu e Ken [di Street Fighter]”, ha detto Tanabe. “Questo non è qualcosa che molte persone sanno. Ma sì, solo per divertimento, prima che Capcom vs. SNK diventasse realtà, stavo giocando con Ryu e Ken in The King of Fighters 98.

“L’abbiamo fatto sull’hardware di sviluppo, quindi ovviamente non ha mai fatto parte di una cartuccia fisica. Inoltre, lo sto solo ricordando ora, ma non abbiamo giocato solo con Ryu e Ken. Abbiamo inserito anche personaggi di Dragon Ball, come Son Goku.”

I crossover nei giochi di combattimento oramai sono molto diffusi, ma negli anni prima che Capcom ed SNK mettessero insieme i loro personaggi, questo tipo di partnership non erano affatto una moda.

A proposito sempre del picchiaduro targato SNK, ricordiamo che stamattina è stato mostrato il primo trailer, in 4k, del capitolo numero quindici della serie, che uscirà durante questo 2021. Non sono state ancora annunciate le piattaforme, ma molto probabilmente arriverà su PlayStation 5 e Xbox Series X e S.