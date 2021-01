Samurai Shodown: trailer del season pass 3

Stamattina vi avevamo fatto sapere del nuovo trailer di The King of Fighters XV. Ma non è stato quello l’unico reveal di giornata da parte di SNK. Il team giapponese ha infatti pubblicato anche un filmato relativo al season pass 3 di Samurai Shodown.

Come potete vedere nel video qui sotto, questo DLC porterà nuovi personaggi nel roster: si tratta di Cham Cham (disponibile da metà marzo) e Takane Hibiki, che arriva da un altro picchiaduro di SNK, ovvero The Last Blade 2. Nel finale, si vede che più avanti verranno rivelati gli altri due personaggi del season pass.