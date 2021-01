Re Zero The Prophecy of the Throne: pubblicato un nuovo spot

Oggi Spike Chunsoft ha pubblicato uno spot televisivo per il prossimo Re: ZERO -Starting Life in Another World- The Prophecy of the Throne.

Nello spot, la voce di Subaru che introduce il gioco mentre parla molto velocemente tra un immagine e l’altra come fossero notizie di un giornale. Qualche tempo fa era invece stato pubblicato un trailer sui personaggi.

Lasciandovi al video qui sotto, vi ricordiamo che il gioco arriverà qui in Europa su Steam, PlayStation 4 e Nintendo Switch il 5 febbraio 2021.