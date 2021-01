Returnal: svelate le potenzialità del DualSense nel nuovo video diario

L’uscita di Returnal si fa sempre più vicina ogni giorno che passa, esclusiva PlayStation 5 che arriverà sugli scaffali dei negozi nella giornata del 19 Marzo 2021. Per stuzzicare l’appetito agli appassionati, Housemarque ha ben pensato di realizzare alcuni video diari per descrivere alcuni aspetti del progetto. Ebbene, con la clip video pubblicata recentemente, gli sviluppatori si sono soffermati particolarmente sulle potenzialità offerte dal DualSense e non solo.

Ad esempio, il Game Director, Harry Kruger, ha svelato l’importanza dei controlli citando i Grilletti Adattivi del DualSense che funzioneranno per cambiare modalità di fuoco, cosa che è stata già menzionata in precedenza. Krueger dice che per lui è importante quanto il controllo della telecamera e che ci saranno molte opzioni di controllo personalizzabili. Inoltre, nel filmato in calce alla notizia è possibile osservare alcune sequenze di gioco.