Path of Exile: trailer dell’espansione Echoes of the Atlas

Come vi avevamo fatto sapere qualche giorno fa, ieri 7 gennaio è stato mostrato il trailer dell’aggiornamento 3.13.0 di Path of Exile, ovvero Echoes of the Atlas. Grinding Gear Games ha svelato i nuovi contenuti in una livestream su Twitch. Echoes of The Atlas è un’aggiunta corposa ad un titolo già molto profondo.

The Atlas è la mappa per l’endgame di Path of Exile e, come suggerisce il titolo, Echoes of The Atlas sarà fortemente focalizzato proprio su questo. Echoes of the Atlas verrà lanciato con tante di nuove funzionalità, inclusi incontri multi-boss molto difficili, 11 nuove mappe e un ribilanciamento completo di ogni classe nel gioco.

La live streaming è durata un’ora, dove gli sviluppatori hanno mostrato i dettagli dell’espansione per poi far intervenire la loro community. Oltre quindi al trailer di presentazione, i dettagli dell’espansione sono stati mostrati con il co-fondatore di Grinding Gear Games e amministratore delegato di Path of Exile, Chris Wilson.

Come per tutte le espansioni del gioco, Echoes of The Atlas sarà giocabile gratuitamente e uscirà il 15 gennaio. Questo per la versione PC. Non ci sono ancora dettagli in merito per quel che riguarda PlayStation 4 e Xbox One.

Qui sotto potete vedere il trailer di Echoes of Altas.