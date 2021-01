Satoru Iwata: il libro con i pezzi di Iwata Asks ad aprile

Ad agosto 2019 vi avevamo parlato del libro realizzato dall’azienda giapponese Hobonichi che celebra la vita di una delle persone più amate dell’industria dei videgiochi, Satoru Iwata, ex presidente di Nintendo, venuto a mancare nel 2015. L’editore VIZ ha confermato che la traduzione in inglese del libro è in arrivo il 13 aprile.

In questo libro ci sono una serie di interviste che Iwata ha fatto, tratte dal format Iwata Asks, in cui si è seduto con i membri dei vari team di sviluppo, per lo più first party, per discuti i vari elementi dei loro giochi. Anche se il concept non era unico, ovviamente, la serie era famosa per essere piuttosto lunga e dettagliata.

Iwata ha supervisionato in diversi periodi di sviluppo per Nintendo nel corso dei suoi 13 anni come Presidente, ed è stato determinante in progetti come Iwata Asks e Nintendo Direct.