Ecco la nuova stagione per i titoli Riot Games

Viego, il Re in rovina, è stato presentato nel nuovo video e porta con sé una minaccia che potrebbe ridurre il mondo in macerie. I giocatori hanno l’opportunità di votare i contenuti che vogliono vedere aggiunti al gioco, dagli aggiornamenti dei campioni alle tematiche degli aspetti

La stagione classificata è cominciata. Le squadre possono anche iniziare la stagione con un torneo Clash che si terrà il 16 e 17 gennaio. I cambiamenti radicali al sistema degli oggetti offrono ai giocatori nuovi modi per configurare il loro campione in ogni partita

“Lunar Beast”: ambientato nel 2057, l’anno dell’Ox, “Lunar Beast” è un nuovo mondo in cui panorami cittadini futuristici incontrano templi antichi. Celebra il nuovo anno lunare 2021 con Fiora, Jarvan, Alistar e molto altro a venire.

Ci sono un sacco di novità in arrivo su TFT nel 2021, come l’aggiornamento di metà set di Destini e il Campionato, seguiti da due nuovi set e una nuova modalità che verrà introdotti prima della fine dell’anno.

L’aggiornamento di metà set di Destini arriva questo mese. L’aggiornamento introduce nel mondo mitologico di Destini una nuova arena classificata, nuovi campioni, tratti e Mini Leggende. Il Campionato di Destini si terrà in primavera. Le qualificazioni regionali sono già iniziate

A fine primavera, il quinto set di TFT vedrà una battaglia tra il bene e il male in una versione corrotta della Convergenza. Inoltre, lanceremo una nuova modalità di TFT più veloce per quelle volte in cui dovete proprio terminare una partita in venti minuti o meno

League of Legends: Wild Rift

Il team di League of Legends: Wild Rift ha in serbo tantissime novità per il 2021 e il gioco offre nuovi modi per giocatori vecchi e nuovi di entrare nel mondo di LoL.

Punti salienti: