The New York Game Awards 2021: tutte le nomination!

Il 2020 potrà anche essersi concluso, ma c’è ancora tempo per premiare alcuni dei giochi che hanno visto la luce durante quest’anno così strano, insolito e drammatico. Il prossimo 26 gennaio 2021 si terrà infatti la decima edizione dei The New York Game Awards, il primo evento videoludico dell’anno, che assegnerà una nuova ondata di premi ai titoli di questo travagliato 2020

Dopo l’esperienza dei The Game Awards che, data la particolare situazione sanitaria si sono tenuti in forma completamente digitale, anche il New York Videogame Critics Circle ha deciso di tenere una cerimonia online, che verrà trasmessa sui canali Twitch e You Tube della società a partire dalle 20.00 del 26 gennaio 2021 (all’incirca alle ore 2.00 italiane). A condurre l’evento ci saranno Harold Goldberg e Reggie Fils-Aime, e saranno presenti anche altri ospiti ed esibizioni musicali.

La lista delle nomination a questi prestigiosi premi è stata da poco resa nota e, come era lecito aspettarsi, ci sono a fare capolino alcuni dei soliti sospetti. Saranno sei, infatti, i titoli a giocarsi premio di Best Game of the Year, e si tratta di sei giochi che conosciamo molto bene:

Animal Crossing: New Horizons

The Last of Us Part II

Final Fantasy VII Remake

DOOM Eternal

Yakuza Like a Dragon

Hades

Un premio speciale sarà riservato al miglior titolo per bambini, e anche qui ritroviamo alcuni nomi ben noti:

Dreams

Animal Crossing New Horizons

Moving Out

Good Job!

Drake Hollow

Sackboy a Big Adventure

Astros’s Playroom

Sette saranno invece i titoli che si contenderanno il premio per il miglior mobile game dell’anno:

Roundguard

Necrobarista

Creaks

Little Orpheus

Good Sudoku

Genshin Impact

Wide Ocean Big Jacket

Solo cinque invece i candidati al premio come miglior gioco in realtà aumentata e realtà virtuale:

Half-Life: Alyx

Walking Dead: Saints & Sinners

Dreams

Paper Beast

Star Wars Squadrons

Nomi noti anche per quanto riguarda la categoria “miglior gioco indie”:

Ori and the Will of the Wisps

The Longing: Patience

Hades

Fall Guys

Spiritfarer

Umurangi Generation

A giocarsi la palma di miglior tema musicale in un videogioco ci saranno otto agguerriti concorrenti:

Animal Crossing: New Horizons

Final Fantasy VII: Remake

The Last of Us Part II

Teenage Blob

Hades

Spider-Man: Miles Morales

Fuser

Ghost of Tsushima

Sarà una sfida esclusiva anche quella per il premio di “miglior mondo”, riservata a titoli che abbiano una pazzesca resa grafica (e sì, potete crederci o no Cyberpunk 2077 c’è):

Ghost of Tsushima

Assassin’s Creed Valhalla

Final Fantasy VII: Remake

Microsoft Flight Simulator

Hades

Umarangi Generation

Demon’s Souls

Cyberpunk 2077 (for PC)

Ci sarà anche un premio per la migliore trama, e qui, ovviamente, troviamo tanti pezzi da novanta:

The Last of Us Part II

If Found

Assassin’s Creed Valhalla

Hades

Spider-Man: Miles Morales

Cyberpunk 2077 (for PC)

Treachery in Beatdown City

Nomi e volti noti anche nella categoria per la miglior prestazione attoriale in un videogioco:

Laura Bailey as Abby in The Last of Us Part II

Ashley Johnson as Ellie in The Last of Us Part II

Briana White as Aerith in Final Fantasy VII: Remake

August Aiden as Tyler Ronan in Tell Me Why

Logan Cunningham as Lord Hades / Poseidon / Achilles / Charon / The Storyteller /

Asterius in Hades

Nadji Jeter as Miles Morales in Spider-Man: Miles Morales

Keanu Reeves as Johnny Silverhand in Cyberpunk 2077

La concorrenza è agguerrita anche per il titolo di miglior remake:

Final Fantasy VII: Remake

Resident Evil 3

Mr. Driller: DrillLand

Black Mesa

Tony Hawk’s Pro Skater 1+2

Demon’s Souls

Due premi sono anche dedicati al mondo degli Esports. Il primo pensato per scegliere il migliore team del 2020, tra alcuni dei più grandi nomi del panorama americano:

DAMWOM Gaming

San Francisco Shock

Red Bull OG

Dallas Empire

TSM

Il secondo premio Esports invece è dedicato al migliore evento dell’anno, e anche quei, tra i candidati, c’è solo l’imbarazzo della scelta:

Street Fighter League

Overwatch League

League of Legends Worlds

IEM Katowice

Mortal Kombat 11 Final Kombat

Inoltre durante la cerimonia verranno consegnate anche quattro onorificienze, l’Andrew Yoon Legend Award, dedicato a personaggi che hanno avuto un forte e profondo impatto nell’industria del videogioco. I premi verranno consegnati durante il livestream.