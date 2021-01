Twitch: ecco il rimpiazzo per l’emote di PogChamp

L’onda lunga dell’assalto al Congresso degli Stati Uniti, avvenuto nella giornata di mercoledì, ha colpito ha colpito anche Twitch, con la celebre piattaforma che si è ritrovata a cancellare una delle sue emote più famose, quella di PogChamp, dopo che il suo volto (lo streamer Ryan “Gootecks” Gutierrez) aveva condiviso sui social dichiarazioni che “incitavano a ulteriore violenza dopo i fatti che erano accaduti”.

Oggi la compagnia ha spiegato in che modo intende far sopravvivere lo spirito di questa popolarissima emote, che aveva conquistato in pochissimo tempo tutti gli utenti. Su Twitter infatti, Twitch ha rivelato che, su suggerimento di Sean Plott (un noto commentatore di esports) provvederà a cambiare il volto della emote di PogChamp ogni 24 ore, permettendo dunque agli utenti di continuare a esprimere con un’immagine la propria emozione e la propria eccitazione in momenti di forte hype.

Poco dopo aver rimosso l’emote infatti, Twitch aveva dichiarato di desiderare che “il sentimento e l’uso di Pog sopravvivessero” dato il posto importante che ricoprivano all’interno della community. In questo modo la piattaforma aveva dato il via a un’ondata di suggerimenti su come sostituire l’amata emote, tra cui ha avuto successo quello di Plott.

Il primo volto nuovo legato all’emote è stato, nella giornata di oggi, quello di Kenny “UnRoolie” McWild, uno streamer di giochi picchiaduro. Una soluzione interessante e coinvolgente che può rendere felici davvero tutti i fan. Lo spirito di PogChamp continuerà a vivere!

You know what? In the spirit of figuring out 2021 together, let’s just roll with it for now!

Get ready for a new PogChamp every 24 hours, starting today. https://t.co/R16EyASsFx

— Twitch (@Twitch) January 8, 2021