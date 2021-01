Esplorazioni Pokemon: torna uno storico rivale di Ash?

Se c’è una serie anime che, più di tutte le altre, sta giocando con la nostralgia e i ricordi, quella è sicuramente Esplorazioni Pokemon. Durante il 2020 infatti, l’ultima stagione del fortunato franchise che vede protagonisti i pocket monsters inventati da Game Freak ci ha riportato indietro di più di vent’anni, fino al 1996, quando dominava la prima, storica generazione di Pokemon.

L’anime ha infatti riportato in scena dapprima i tre Pokemon Leggendari della regione di Kanto, nella quale è ambientata la prima, storica serie animata del franchise. Zapdos, Moltres e Articuno hanno dapprima fatto la loro comparsa in una opening, e poi direttamente all’interno dello show, con Zapdos che ha ingaggiato un bellissimo duello con Goh, il nuovo compagno d’avventure di Ash. Successivamente è stata la volta di uno dei Pokemon più potenti e amati in assoluto dai fan, Mewtwo, che era stato protagonista del primo lungometraggio del franchise e che ha avuto un proprio arco narrativo dedicato.

Ora però, stando alla nuova opening dell’anime, sembra che nel 2021 Esplorazioni Pokemon voglia portarci di nuovo indietro, “oltre i cieli dell’avventura”, presentandoci di nuovo uno degli storici (anzi LO storico) rivale di Ash: Gary Oak. Il nipote del professor Oak è stato un rivale per il nostro amato protagonista fin dalle primissime stagioni di Pokemon. Molto tempo fa conque, dopo una spettacolare battaglia combattuta proprio contro Ash nella Lega d’Argento, Gary aveva abbandonato il proprio sogno di diventare un allenatore Pokemon, diventando invece un ricercatore proprio come suo nonno. Da lì Gary è apparso pochissime altre volte, l’ultima delle quali nella serie di Pokemon Diamante e Perla.

Quello del nipote del professor Oak non sarà comunque l’unico gradito ritorno. Insieme a lui sembra ci saranno altri personaggi che hanno accompagnato la crescita del nostro allenatore di Pokemon preferito: si tratta di Iris, che era stata una dei compagni di Ash durante la serie Pokemon Best Wishes, ambientata nella regione di Unova.

Gary e Iris non saranno comunque le prime vecchie conoscenze che vedremo riapparire in Esplorazioni Pokemon: Ash e Goh si erano infatti già recati in visita agli amici di Ash nella regione di Alola, ricordando gli eventi di Pokemon Sole e Luna.