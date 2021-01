Shueisha shock: fan accusati di violare il copyright

La questione dei diritti di copyright è sempre spinosa, e questo è vero soprattutto nel campo dei manga e degli anime, ma per quanto la questione possa essere delicata, nessuno si sarebbe mai aspettato la mossa che Shueisha sembra aver fatto nelle ultime ore.

Sembra infatti che la famosa casa editrice nipponica, proprietaria di molte riviste specializzate (tra cui la più famosa è sicuramente Weekly Shonen Jump) oltre che di servizi online come Viz Media e MangaPlus, abbia fatto recapitare agli utenti di molti account social una segnalazione per violazione delle regole di copyright per aver innocentemente condiviso sui propri profili immagini di alcune delle più famose saghe di Shueisha.

Mentre una dichiarazione ufficiale della compagnia in merito a questa questione non è ancora arrivata, i fan hanno già iniziato a mobilitarsi online per difendere il loro diritto a condividere le loro passioni. Per quanto, infatti, la proprietà intellettuale vada certamente difesa, è difficile immaginare quale danno possano arrecare delle condivisioni via social di immagini tratte dalle pagine o dalle opere di Weekly Shonen Jump o di altre riviste della stessa famiglia.

In particolare su Twitter, i fan hanno cominciato a chiedere di far sentire la propria voce contro questa mossa, anche se potrebbe servire a poco. Mentre qualcuno ha già iniziato a cercare delle falle in questo giro di vite di Shueisha, ci aspettiamo presto una dichiarazione da parte dell’editore per chiarire i motivi di tanta rigidità. Per qualsiasi aggioamento sulla vicenda continuate a seguirci!