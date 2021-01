Evangelion: film rinviato per problemi di audio

Non bastava il rinvio causa Covid che aveva ritardato l’uscita dell’ultimo film della nuova tetralogia, previsto per lo scorso 27 giugno, non bastava nemmeno la minaccia di un nuovo stato d’emergenza sanitaria in Giappone, che potrebbe creare ulteriori problemi e ritardi. Ora la saga di Neon Genesis Evangelion deve fare i conti anche con le problematiche di mixing audio.

Proprio per questo motivo infatti lo studio d’animazione Khara è stato costretto a comunicare sul suo sito ufficiale il rinvio di un giorno (da oggi a domani) dell’uscita di Evangelion 3.333, la versione IMAX del terzo film della tetralogia, l’ultimo grande evento prima del lancio del film conclusivo, Evangelion 3.0+1.0 Thrice Upon a Time.

Toho Animation, la società che distribuisce il film, e Khara si sono scusate per l’inconveniente, che sembra essere stato causato da un errore tecnico in fase di montaggio della traccia audio sul video, un errore rilevato soltanto durante gli ultimi screening di controllo qualità e che ha costretto lo studio d’animazione a perdere un giorno per sistemare l’errore: sembra infatti che una parte della traccia audio non fosse presente nel montaggio finale della pellicola.

Nessun ritardo però, o almeno così sembra per ora, sulla tabella di marcia verso l’uscita (prevista per il 23 gennaio) dell’ultimo film ispirato all’iconica saga mecha postapocalittica di Hideaki Anno, quello che ne chiuderà definitivamente il cerchio. Con Thrice Upon a Time infatti Neon Genesis Evangelion conoscerà quella che dovrebbe essere la sua versione (e la sua conclusione) definitiva.

Un evento atteso in modo febbrile dai fan, soprattutto dopo che Toho Animation e Khara avevano trasmesso una versione in 4D dei primi tre film della serie Rebirth of Evangelion nei cinema nipponici tra il 4 e il 24 dicembre scorsi. Una visione che non ha fatto che aumentare l’hype in vista di un film che promette di fare scintille. In tutti i sensi.