Sailor Moon Eternal: ecco il trailer del secondo film

Mentre, in questo 8 gennaio, il primo film di Sailor Moon Eternal fa il suo debutto nei cinema nipponici, segnando il ritorno nelle sale della paladina che lotta contro il male grazie al potere della Luna, la grande macchina della promozione è già in moto, e sta provvedendo a diffondere il trailer della seconda parte del film (lo trovate in calce all’articolo), che farà il suo esordio il prossimo 11 febbraio.

Il doppio appuntamento con Sailor Moon Eternal sostituisce la quarta stagione della serie anime Sailor Moon Crystal, l’ennesimo prodotto di successo creato su ispirazione dell’imortale franchise di Naoko Takeuchi. Nello specifico i due film riadatteranno l’arco narrativo Dead Moon, nel quale l grande villain è stata la Regina Nehelenia.

Insomma, due film imperdibili per i veri appassionati di una saga che ha segnato indelebilmente la storia dei manga e degli anime, e frutto della mano di no dei veri e propri geni di questo medium, come la Takeuchi (tra l’altro sposata a Yoshihiro Togashi, autore di Yu degli Spettri e di Hunter x Hunter, un manga che sta per raggiungere un singolare record).

Il trailer ci mostra la nostra eroinsa, Usagi Tsukino in difficoltà nella sua lotta contro Nehelenia, ma sembra proprio che anche stavolta l’amicizia e la forza delle altre guerriere Sailor saranno in grado di dare a Usagi la forza di combattere fino in fondo.