Oneplus Band appena annunciata

OnePlus ha annunciato che svelerà la sua prima smartband, chiamata semplicemente OnePlus Band, l’11 gennaio in India alle 11:00. La società ha anche confermato che la smartband sarà dotata di un sensore SpO2 per misurare il livello di ossigeno nel sangue.

Introducing the new face of fitness. Staying fit has never been easier.

OnePlus Band#SmartEverywear

Dropping 11am IST | 11th January

Get notified: https://t.co/tyxlW6cRmE pic.twitter.com/Opuo3E2lTc

— OnePlus India (@OnePlus_IN) January 8, 2021