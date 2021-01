The Medium: lo stile artistico nell’ultimo dietro le quinte

Bloober Team ha rilasciato un nuovo dietro le quinte riguardante The Medium, titolo horror in arrivo il 28 gennaio su PC, Xbox Series X e S. Nello specifico, si tratta dello stile artistico, e a parlare sono il lead artist Damian Zukowski e la concept artist Aneta Bielas.

In The Medium ci sono due mondi di gioco, uno reale, e uno che in parte lo riflette, ma in modo più cupo, e inevitabilmente lo stile dei due mondi sarà diverso. Si parla infatti di un “Dual Art Style”. La prima cosa a cui si fa caso, come fa sapere la Bielas, sono le palette di colori diverse utilizzate per i due mondi. Nel mondo reale sono sbiaditi, freddi e desaturati. Zukowsi fa sapere che sono stati presi come esempio i film di Roy Andersson, per sottolineare la malinconia della vita di tutti i giorni.

Il mondo degli spiriti è invece più organico, ispirato ai dipinti di Zdzislaw Beksinski. Ciò che gli artisti vogliono mostrare è un mondo scomodo, ma allo stesso tempo stranamente familiare. Anche in ambienti piccoli o dove si deve passare poco tempo, hanno comunque voluto mettere un alto numero di oggetti e dettagli. Infine, come Beksinski lasciava all’osservatore interpretare ciò che vedeva, anche il team artistico di The Medium non vuole raffigurare in modo troppo ovvio alcuni legami tra i due mondi.

Qui sotto potete vedere il video. Qualora lo vogliate, c’è una nostra anteprima sui 14 minuti di gameplay pubblicata qualche giorno fa. Tra i dietro le quinte precedenti c’era quello che riguardava le musiche di gioco.