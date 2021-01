Valorant: data e filmato per l’episodio 2

Riot ha ufficializzato la data di uscita dell’episodio 2 di Valorant, e il prossimo personaggio Yoru, che verrà rilasciato in contemporanea. Il quattordicesimo agente e il nuovo episodio, con battlepass aggiornato, come fa sapere il tweet qui sotto, arriverà il 12 gennaio (quando sarà il 13 mattina nella regione europea).

Patience isn't always a virtue.

Reclaim what's yours as Yoru, climb the updated Battlepass, and more when Episode 2 drops on January 12. Watch the full cinematic: https://t.co/PpNepb6nDQ pic.twitter.com/Vqy6T7Yd9T

— VALORANT (@PlayVALORANT) January 9, 2021