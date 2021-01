Night Shade You’re the Drug: campagna Kickstarter chiusa con più di 50 mila euro

Si è da poco conclusa la campagna Kickstarter di Night Shade You’re the Drug, visual novel LGBT romantico/thriller in sviluppo da parte di KingAsphy Studio. Il goal iniziale posto a 60 mila dollari (poco meno di 50 mila euro) è stato finanziato ieri, e la campagna crowdfunding si è conclusa con 67.940 dollari (55.574,65 euro). Il gioco è previsto su Steam tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022.

Questa la descrizione del gioco, con avvertenze sui contenuti per più di 18 anni:

NIGHT / SHADE è una visual novel sul superamento della tossicità all’interno delle relazioni interpersonali e all’interno di se stessi. Questa storia, guidata dai personaggi, esplora le complessità dell’amore e della perdita sotto forma di un thriller romantico attraverso gli occhi del nostro personaggio principale, Sasha, mentre esplora gli elementi più oscuri della vita e cerca di non farsi prendere dal fuoco incrociato di due spietati sindacati criminali. Il rilascio stimato del gioco una volta che saremo stati finanziati è alla fine del 2021.

⚠ AVVERTENZA SUL CONTENUTO: questo gioco è per un pubblico di età superiore ai 18 anni e solo per la visualizzazione di adulti, contiene temi e raffigurazioni di violenza, omicidio, sangue, uso di droghe, relazioni tossiche e abusive e contenuto sessuale esplicito.

Qui sotto potete vedere il trailer animato di Night Shade You’re the Drug per la campagna Kickstarter.

A proposito di visual novel, qualche settimana fa era entrato in fase gold Jack Jeanne, titolo ideato dal creatore di Tokyo Ghoul, Sui Ishida.