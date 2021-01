The Witcher 3: una mod da a Geralt uno Snowboard

Una nuova mod, chiamata Geralt VGX Snowboarder, aggiunge al vastissimo universo di The Witcher 3 uno snowboard che Geralt può trovare su un altare che si affaccia sulla baia di Kaer Trolde a Skellige. Interagire con tale altera, darà al giocatore uno Snowboard che potrà essere usato sia come arma che come normalissimo Snowboard.

Come spiega il creatore della mod, lo snowboard può essere equipaggiato come un normalissimo paio di stivilali che, ovviamente, posseggono una funzione di sciovolata.

L’idea è ovvimente originale e ben realizzata, ma non è la prima volta che viene presa in considerazione in quanto, in precendeza, anche la stessa CD Project Red si cimentò con prove del genere con The Witcher 3, cercando modi sempre più originali per far scivolare il protagonista dalle montagne innevate e, tra i tanti modi, figurava proprio uno snowboard.