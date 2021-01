Dying 1983 punta ai 4K e 60 fps con ray-tracing su PS5

Ora come ora, molti sviluppatori stanno puntando su alti framerate e alte risoluzioni per i propri giochi, questo ovviamente grazie agli hawrdare migliorati delle console next–gen, le quali aiutano senza alcuna ombra di dubbio per uno sviluppo più semplice per quanto concerne la struttura e, non per ultimo, alla creazione di mondi sicuramente più dettagliati. Tra questi, troviamo anche NEKCOM e la sua creatura ancora in sviluppo, Dying 1983.

Parlando ai microfoni di GamingBolt, Luo Xiangyu, CEO del team, in una recente intervista ha affermato che il puzzle game avrà il supporto al ray-tracing, con 60 fps e 4K sulla piattaforma di nuova generazione targata Sony, PlayStation 5. Fa sapere, inoltre, che stanno attualmente testando una modalità a 120 fps.

Durante la stessa intervista, aggiunge il CEO, ha anche dichiarato come le attuali console aiuteranno gli sviluppatori di ogni genere, collegandosi quindi a quanto detto nel primo paragrafo. Vi ricordiamo che Dying 1983 è previsto solo su PlayStation 5 al momento, seppur privo di una data di lancio.