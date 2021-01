Gotham Knights e il gameplay rivisto per la cooperativa

Nonostante l’enorme successo della serie di videogiochi Arkham, quest’ultima è stata ormai accantonata da parecchio tempo ma, lo scorso anno, qualcosa che portava la bandiera già alta della saga, è comparso. Parliamo di Gotham Knights, il nuovo progetto della WB Games, il quale contiene sicuramente delle enormi differenze, come un level-system e una progressione più incentrata all’equipaggiamento (qui la nostra anteprima).

Non solo però, ciò che faceva sicuramente da fiore all’occhiello della ormai vecchia serie, era sicuramente il gameplay. Ovviamente, in questa nuova iterazione dello stesso universo, il gameplay ha dovuto necessariamente subire stravolgimenti, almeno in alcune chiavi, per poter meglio gestire la componente cooperativa. Proprio riguardo ciò, l’Executive Producer Fleur Marty ha speso non poche parole durante un’intervista.

Abbiamo completamente rivisto il sistema di combattimento affinché fosse funzionale ad un’esperienza cooperativa. Ovviamente, la base è ancora quella di un brawler e alcune meccaniche verranno riconosciute dai giocatori di vecchia data della saga principale ma sarà diverso sotto molti aspetti.



Il producer non va più di tanto nel dettaglio pur affermando, durante l’intervista, che sebbene vi siano 4 personaggi giocabili, il titolo è pensato per soli due giocatori. È molto probabile che vi sia la possibilità di effettuare combo di attacchi tra due personaggi, così come altro ancora. In ogni caso, qui troverete più informazioni a riguardo e rimanete con noi per saperne di più su Gotham Knights, del quale non si conosce alcuna data d’uscita ma, al momento, solo le piattaforme. È infatti previsto su PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 e PlayStation 4.