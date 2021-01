Scott Pilgrim vs The World the Game Complete Edition avrà un’edizione fisica

Manca sempre meno all’arrivo di Scott Pilgrim vs The World the Game Complete Edition. Il titolo picchiaduro a scorrimento laterale ispirato alle celebri graphic novels di Bryan Lee O’Malley targato Ubisoft verrà infatti lanciato sul mercato il prossimo 14 gennaio in versione digitale per PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Potremo dunque riabbracciare Scott Pilgrim e i suoi amici, in lotta contro tutto e tutti!

Ma, grazie a Limited Run Games (che recentemente ha raggiunto la notevole quota di 2 milioni e mezzo di copie vendute in cinque anni), l’atteso titolo avrà anche una versione fisica per PlayStation 4 e Nintendo Switch, con una versione per Xbox One che arriverà più avanti. L’annuncio è arrivato direttamente attraverso il profilo Twitter dell’azienda, che ha previsto, oltre all’edizione standard, anche altre due uscite speciali, la Classic e la K.O., entrambe piene di gadget retro. I pre-order per queste particolari edizioni fisiche partiranno il prossimo 15 gennaio. Siete pronti ad accaparrarvi una copia?

Vi ricordiamo che Scott Pilgrim vs The World the Game Complete Edition è la versione definitiva di un gioco che ha davvero appassionato una generazione, e conterrà, oltre all’intero titolo originale, anche tutti i DLC pubblicati da Ubisoft.