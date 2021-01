Monster Hunter Rise: svelate le skin dei companion disponibili con il preordine

Uno dei titoli più attesi di questo 2021 è, senza ombra di dubbio, l’ultima creatura da parte di Capcom, Monster Hunter Rise. Con il titolo previsto a Marzo e la demo attualmente giocabile (qui la nostra prova), scaricabile dal Nintendo eShop, l’hype non fa altro che salire, mentre Capcom rivela ancora altre informazioni sul titolo.

A questo giro però, non si parla di caratteristiche di gameplay o altro, bensì di quello che i giocatori potranno ottenere qualora dovessero decidere di preordinare la nuova iterazione della serie. Infatti, per i companion che vi seguiranno nel corso dell’avventura, sarà possibile ottenere delle skin che cambieranno completamente l’aspetto dei vostri animali. Per il Palamute, la skin renderà il vostro amico a 4 zampe un grosso golden retriever, mentre l’iconico Palico, diverrà un “normalissimo” gatto della foresta.

Di entrambe le skin, sono disponibili dei video che mostrano chiaramente i cambiamenti degli amici pelosi che vi accompagneranno nel nuovo viaggio di Monster Hunter Rise, in uscita il 26 marzo esclusivamente per Nintendo Switch.