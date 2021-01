Monkey Barrels: arriva su PC a febbraio

Lo sviluppatore Good-Feel farà uscire Monkey Barrels su PC via Epic Games Store il 6 febbraio, a 11.99 euro. Il gioco sarà disponibile ad un prezzo scontato del 40%, quindi a 7.19, fino al 9 febbraio.

Monkey Barrels è stato lanciato per la prima volta su Switch tramite il Nintendo eShop a novembre 2019. Un’edizione fisica è stata successivamente rilasciata da Nicalis in Nord America e Justdan International in Giappone.

La versione per PC offrirà un frame rate di 60 fotogrammi al secondo, un gameplay più fluido, un’azione più intensa, supporto per la configurazione dei tasti, supporto per risoluzioni multiple, cross-play con la versione Switch e altro ancora.