Demon Slayer arriverà su Netflix!

Nel mondo dei manga e degli anime il 2020 ha avuto un solo, assoluto trionfatore, che risponde al nome di Koyoharu Gotoge. Il giovane mangaka esordiente ha infatti infranto ogni sorta di record possibile e immaginabile con la sua opera Demon Slayer, sia in ambito editoriale, che soprattutto al cinema, con il film Mugen Train che è diventato il titolo con il maggior incasso nella storia del box office nipponico (superando il capolavoro di Hayao Miyazaki La città incantata).

Gran parte di questo disarmante e strabiliante successo è dovuto alla serie animata di Demon Slayer, che sembra aver risvegliato l’interesse del pubblico giapponese. Le vendite del manga sono infatti schizzate alle stelle dopo che lo studio d’animazione Ufotable ne ha realizzato l’adattamento anime di 19 episodi.

Ora finalmente i fan della serie in giro per il mondo saranno in grado di godersi Demon Slayer grazie al colosso dello streaming Netflix, che ha annunciato l’arrivo sulla sua piattaforma della prima (e finora unica) stagione anime completa il prossimo 22 gennaio. Dati i risultati strabilianti ottenuti in patria, è normale che l’opera di Gotoge si ritrovi con i riflettori puntati addosso.

Il manga nel frattempo ha raggiunto la conclusione della sua serializzazione su Weekly Shonen Jump, e i fan sperano di poter vedere una seconda stagione dell’anime, che adatti la fine della serie di Gotoge. Nonostante alcune fonti abbiano parlato della possibilità che questa seconda stagione sia già effettivamente in lavorazione, non è stata ancora rilasciata nessuna dichiarazione ufficiale in merito. Dal momento che tutto quello che Demon Slayer tocca sembra trasformarsi in oro però, siamo sicuri che se verrà annunciata, anche la seconda stagione sarà un successo (per Shueisha e Toho Animation se non per Gotoge).

Nell’attesa di notizie però, potremo almeno rivolgerci a Netflix per vivere l’inizio dell’avventura di Tanjiro e di sua sorella Nezuko.